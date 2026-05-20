Panamá, 20 de mayo del 2026

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    Tenis

    Alcaraz, baja en Queen's y Wimbledon

    El tenista español confirmó que no disputará Queen’s ni Wimbledon 2026 debido a una lesión en la muñeca derecha, sufrida durante el Conde de Godó.

    EFE
    Alcaraz, baja en Queen's y Wimbledon
    El español Carlos Alcaraz, durante una rueda de prensa en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó. EFE/Alejandro García

    El tenista español Carlos Alcaraz anunció en redes sociales que será baja en Queen’s y Wimbledon debido a la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde el Conde de Godó.

    El murciano no podrá defender el título en Queen’s ni la final de Wimbledon que alcanzó en el 2025 debido a esta lesión que le ha hecho perderse ya Madrid y Roma y que también le llevó a anunciar la baja en Roland Garros que empieza el próximo domingo.

    “Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible”, dijo Alcaraz en sus redes sociales.

    El tenista español se lesionó durante la disputa del Conde de Godó en la muñeca y tuvo que renunciar al resto de la temporada de tierra batida, incluyendo los Masters 1000 de Madrid y Roma y también Roland Garros que arranca este domingo. Esto le supuso un agujero de 3000 puntos en el ránking y ceder el número uno en favor de Jannik Sinner, que, además, se coronó recientemente campeón tanto en Madrid como en Roma, cerrando el círculo de los nueve Masters 1000.

    Pese a que su meta era volver en la gira de hierba, Alcaraz ha decidido saltarse también esta parte de la temporada y renunciará a jugar en Queen’s, torneo que siempre se le ha dado bien y donde ganó en 2023 y 2025, y Wimbledon, donde ganó en 2023 y 2024 y el año pasado perdió la final contra Sinner.

    Por el triunfo en Queen’s y la final de Wimbledon, Alcaraz perderá en el ránking otros 1800 puntos adicionales.

    El objetivo ahora será volver en la gira de cemento norteamericana, con el Masters 1000 de Canadá (del 2 al 13 de agosto) y el Masters 1000 de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto) en mente, además del Abierto de Estados Unidos, donde el año pasado ganó el título.

    EFE

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