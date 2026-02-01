Panamá, 01 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Alcaraz conquista el Abierto de Australia y completa el Grand Slam

    El español, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más joven en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes.

    EFE
    Alcaraz conquista el Abierto de Australia y completa el Grand Slam
    El español Carlos Alcaraz logró el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic. EFE/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

    El español Carlos Alcaraz logró el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y se convirtió, con 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.

    Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano.

    El español, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade éste éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total.

    El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, de 38 años, que no pudo obtener su vigésimo quinto grand Slam, asciende al tres del ránking.

    El tenista de Belgrado es el más laureado en la historia de este deporte.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más
    • Las preguntas de Blandón al alcalde Mizrachi sobre el manejo de Summit. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional contrato entre el Estado y PPC. Leer más
    • China promete adoptar ‘medidas’ tras la anulación del contrato portuario en Panamá. Leer más
    • Embajada de Estados Unidos en Panamá respalda fallo que anula concesión portuaria. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero. Leer más