Alcaraz consolida su reinado en la cima del ranking ATP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Alcaraz asegura su liderazgo mundial tras Australia y alcanza 50 semanas como número uno, reafirmando su dominio precoz en la élite del tenis.

Carlos Alcaraz, con 22 años, asegura su permanencia como número 1 mundial en el tenis tras el Abierto de Australia, alcanzando 50 semanas en lo más alto del ranking ATP desde que lideró por primera vez en septiembre de 2022.

El murciano, que sigue siendo el más joven en lograrlo, mantiene su dominio frente a rivales como Jannik Sinner.

El joven tenista vive su semana número 49 como número 1 del circuito y terminará el primer Grand Slam acumulando medio centenar en esa posición de privilegio, a la que accedió por primera vez en septiembre de 2022 desde la cuarta plaza que entonces ocupaba cuando estrenó su historial de Grand Slam con la conquista del Abierto de Estados Unidos de ese año.

Alcaraz se convirtió en el líder de la ATP más joven de la historia en la era Open —tenía 19 años, 4 meses y 7 días— y sigue siéndolo.

Desde ese momento está instalado en la súper élite, pues no se bajó del podio y lleva tres años y cuatro meses seguidos entre los tres primeros de la clasificación internacional.

Según el cómputo de la ATP, son 49 semanas las que suma como número 1, un total de 58 en el segundo escalón y 51 en el tercero.

El Día 3⃣ va cerrando sus últimos partidos:



🇺🇸 Fritz v 🇫🇷 Royer 76(5) 57 61 63

🇵🇱 Hurkacz v 🇧🇪 Bergs 67(6) 76(6) 63 63

🇨🇿 Machac v 🇧🇬 Dimitrov 64 64 63

🇮🇹 Sinner v 🇫🇷 Gaston 62 61 (Ret)@AustralianOpen | #AO26 pic.twitter.com/rGyQMLXftr — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 20, 2026

Ningún otro tenista lleva tanto tiempo ininterrumpido en los tres cajones del tenis mundial y el de El Palmar, quien mira a todos sus rivales desde arriba desde el 3 de noviembre, compite especialmente contra el italiano Jannik Sinner, segundo en la lista, y que se estrenó como líder en junio de 2024 y desde esa fecha mostró una regularidad tremenda.

De hecho, son 54 semanas como líder para el de San Cándido, de 24 años, en las 71 últimas y en las 17 restantes ocupó el segundo puesto.