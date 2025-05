Alcaraz desquicia a Musetti y jugará su primera final en Roma

El español Carlos Alcaraz, que al terminar la semana será número 2 del mundo, desquició este viernes al italiano Lorenzo Musetti en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, en un partido en el que fue superior y que cerró en dos sets, por 6-3 y 7-6 (4), para disputar su primera final en Roma.

Con merecimiento absoluto, Alcaraz es finalista en Roma, en un torneo en el que antes de esta edición sólo había podido jugar dos partidos, pero en el que ya guarda grandes recuerdos: cerró el círculo de los cuartos de final de todos los torneos de esta categoría y recuperó el número 2 justo antes de Roland Garros.

Se encontró con un Musetti que saltó a la pista central del Foro Itálico con su último enfrentamiento, la final de Montecarlo de abril, en la que perdió condicionado por una lesión, en su memoria. Quería venganza y acabó frustrado. Le jugó todo una mala pasada. Su cabeza, el inesperado viento inicial, la presión de jugar en casa y la posibilidad de una final italiana contra Sinner. Pero, sobre todo, Alcaraz. Ese fue el mayor de sus problemas.

Porque el español fue una roca en el primer set. Lo devolvió todo. Obligó al italiano a lanzarse a por los ángulos y encontró muy, muy pocos. Tuvo una cantidad excesiva de errores no forzados que condenaron su partido, que le sacaron de quicio y facilitaron ligeramente el trabajo de un Alcaraz que alargó su gran momento en tierra, con un balance de 26 victorias y sólo 2 derrotas en esta superficie desde mayo de 2024.

Rompió el murciano en el primer juego. Un inicio fulgurante. A Musetti se le vino todo encima. Demasiados fallos. Desde el fondo, en la red, en la dejada, con el revés... Tantos que dejó escapar tres bolas de ‘break’ y encajó el 2-0. Fueron sus peores minutos. Alcaraz arrolló y se puso 4-1 arriba, saboreó un primer set “sencillo” que sólo empañó un intento desesperado de reacción de Musetti que encontró una rotura aislada.

“Cuando tengas peloteos largos, tranquilidad. Eres superior a él”, le dijo Juan Carlos Ferrero, su entrenador, desde el banquillo, intentando evitar que su pupilo se viera superado por ese pequeño renacer de Musetti.

Y funcionó. Alcaraz consiguió tres puntos de set que acabaron por desquiciar al italiano, que rompió la raqueta de la frustración.

Lorenzo Musetti wins one of the POINTS OF THE TOURNAMENT against Carlos Alcaraz in Rome.



That jumping backhand smash was art.



No words needed.



Just ridiculous. 🇮🇹😮‍💨



pic.twitter.com/gLMMeRTCPm