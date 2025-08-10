Alcaraz duda en su regreso, pero avanza en Cincinnati

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Alcaraz regresó este domingo a la competición con un triunfo en tres sets sobre el bosnio Damir Dzumhur en la segunda ronda del ATP 1.000 de Cincinnati.

El español, en su primer partido desde que perdió la final de Wimbledon el pasado 13 de julio frente al italiano Jannik Sinner (número uno del mundo), doblegó a Dzumhur (n.56) por 6-1, 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.

Segundo del ránking ATP, Alcaraz se enfrentará en la siguiente ronda de este torneo de pista dura al vencedor del duelo entre el neerlandés Tallon Griekspoor (n.32) y el serbio Hamad Medjedovic (n.72).

Pasadas las 15 horas y con un potente calor de unos 32 grados en Cincinnati, el murciano volvió a las pistas tras casi un mes de descanso y después de renunciar, como Sinner, al ATP 1000 de Toronto.

Cincinnati, un torneo en el que en 2023 perdió la final frente a Novak Djokovic, será su única preparación para el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año, que comenzará en Nueva York el próximo 24 de agosto.

Debut de claroscuros

Parecía que iba ser un regreso plácido, el partido perfecto para coger ritmo, cuando Alcaraz se anotó el primer set por 6-1 en solo 28 minutos frente a un Dzumhur al que ya había vencido en Roland Garros este año.

Pero la segunda manga fue otra historia. Los errores no forzados (16 en ese set) se acumularon para el de El Palmar. Falto de brío, Alcaraz permitió que Dzumhur creciera y el balcánico se anotó el set con dos roturas de saque.

Aun así, no se encendieron todas las alarmas. “Venga, cabreado pero positivo”, le animaban desde su cuerpo técnico.

En el tercer set reapareció el brillo de Alcaraz. Con 2-1 para el español y saque del bosnio, dio un golpe sobre la mesa, rompió el servicio y encendió al público con un punto épico y su característico gesto de señalarse la oreja.

Volvió la sonrisa, y aunque Dzumhur recuperó un break (4-3), Alcaraz respondió de inmediato (5-3) y cerró el partido con una celebración de garra y rabia, certificando así su retorno victorioso a las pistas.