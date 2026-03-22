Alcaraz, eliminado en tercera ronda del Miami Open

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Carlos Alcaraz prolonga su irregular desempeño reciente en el torneo tras caer en tres sets ante Sebastian Korda.

El español Carlos Alcaraz no guardará un buen recuerdo de sus dos últimos años en Miami. Hace doce meses quedó eliminado en su debut y este domingo fue apeado del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) tras caer contra el estadounidense Sebastian Korda en tercera ronda.

Korda, número 36 del mundo, ganó por 6-3, 5-7 y 6-4 a Alcaraz, número 1 del ránking ATP, en 2 horas y 17 minutos de juego, en un encuentro que recordó a las palabras que el español dijo después de quedar eliminado en Indian Wells.

Alcaraz se quejó de que tenía “una diana en la espalda” que mejoraba el nivel de cualquiera que fuera su oponente tras caer ante el ruso Daniil Medvedev en el desierto californiano,

Y hoy Korda se lo volvió a recordar.

El estadounidense tuvo entre ceja y ceja al español durante todo el partido, y estuvo cerca de ganar el partido en el segundo set, cuando sacó para ganar con 5-4 en el marcador.

The biggest win of his career 🥶@SebiKorda stuns World No. 1 Alcaraz in dramatic fashion and is through to the fourth round on home soil!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/i3f3BUSzN3 — ATP Tour (@atptour) March 22, 2026

Korda jugó mejor que nunca en su primer enfrentamiento contra un número 1 y desesperó al español, que llegó a decir a su banquillo durante el segundo set que se quería ir a casa.

La frustración de Alcaraz no era para menos, salvo en los últimos instantes del segundo set, el estadounidense limpió con sus golpeos todas las líneas de la pista central de Miami.

Korda metió presión de principio a fin al español desde el resto y sumó 33 ganadores y 32 errores no forzados, por los 30 y 25 de Alcaraz, respectivamente.

En el primer set, Korda ganó el 42 % de los puntos al resto y aprovechó la segunda oportunidad de quiebre que dispuso para poner el 3-5 en el marcador. Con su servicio solo sufrió en su segundo juego, cuando levantó dos bolas de ‘break’, y sentenció el set con un saque directo.

A Alcaraz se le veía incómodo, haciendo más gestos que habitualmente, como demostró cuando perdió de nuevo su saque en el tercer juego del segundo set.

"Hoy no puedo más" 🗣️



La frustración de 🇪🇸 Alcaraz en medio del partido ante 🇺🇸 Korda.



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“Me voy a casa. Me voy a casa (...) No puedo más”, dijo a su banquillo el español, sin comprender cómo podía detener a un Korda que intercalaba golpes profundos con otros más angulados.

Inmediatamente después, Alcaraz dispuso de una nueva bola de rotura, pero volvió a desaprovecharla y agachó la cabeza, comenzando a hablar consigo mismo.

Alcaraz roza la remontada

El encuentro transcurrió por estos derroteros hasta el noveno juego, cuando Korda sacó para ganar el partido con 5-4 en el marcador. Había cerrado en blanco sus dos últimos juegos al servicio, por lo que nada hacía presagiar un cambio de dinámica, pero ahí fue donde apareció el número 1.

Alcaraz sacó de la nada tres puntos fantásticos que le pusieron 0-40 arriba, y rompió por primera vez en el partido a Korda con una derecha cruzada.

Extramotivado, el español arrasó en los dos siguientes juegos para forzar el tercer set y levantó una enorme ovación de la grada.

Ahí el marcador se mantuvo igualado hasta el 3-3, sin oportunidades de quiebre para ningún tenista. Pero a Alcaraz se le fueron largas dos derechas seguidas con 40-40, y volvió a verse obligado a remontar.

Ganar a un número 1 no se consigue todos los días, y Korda cedió a la presión cuando cometió la primera doble falta del encuentro en el momento en que sacaba para cerrar el encuentro.

Un saque y subida a la red le concedió dos bolas de partido. Tuvo éxito a la segunda, y como pasó hace un año frente al belga David Goffin, Alcaraz, campeón del Miami Open en 2022, volvió a quedar eliminado del torneo.

El español venía de ganar por un doble 6-4 a la promesa brasileña Joao Fonseca (n.39) en segunda ronda, y se despide de la gira en pista dura con dos duras derrotas en Estados Unidos.

Korda se enfrentará en octavos de final contra el vencedor del cruce entre el español Martin Landaluce (n.151) y el ruso Karen Khachanov