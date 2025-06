Alcaraz: ‘Ha habido momentos en los que no sabía qué hacer’

Carlos Alcaraz afirmó que había momentos en los que “no sabía qué hacer” ante Fabio Fognini y que el tenis italiano le estaba pasando “totalmente por encima”, en el partido que les enfrentó en la primera ronda de Wimbledon, torneo que el español ganó los pasados dos años.

El murciano necesitó de cuatro horas y 37 minutos para deshacerse de Fognini y meterse en segunda ronda del prestigioso torneo londinense, evitando ser el tercer campeón en la historia en perder en la primera.

“No he pensado en qué pasa. Cuando ves a tu rival jugar de la manera que estaba jugando, sobre todo en el cuarto set, ha habido un momento en el que no sabía qué hacer. Notaba que estaba jugando a un buen nivel y aun así me ha pasado por encima totalmente. Es complicado estar tranquilo y estar calmado y que van a cambiar las tornas. Pero en ningún momento he pensado en qué va a pasar o qué pasa si pierdo. Esto es tenis y puede pasar cualquier cosa. Hemos visto a grandes jugadores perder en primera ronda y no pasa absolutamente nada”, aseguró el español en rueda de prensa.

“Fabio ha jugado un tenis brillante. Después del partido le he dicho que le tengo mucho respeto, por todo lo que he hecho en su carrera, por hoy... Me encanta verle jugar y estoy encantado de haber compartido la pista con él una vez más”.

Sobre el calor que hace en Londres estos días, Alcaraz aseguró que como tenistas es una de las cosas con las que tienen que lidiar y que, aunque entiende que puede ser complicado para los espectadores, el torneo tiene que jugarse al aire libre, sin cerrar el techo por las condiciones.

“Batallar con el calor es una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que lidiar con ello, entiendo que en Londres no están acostumbrado a este calor y estar cinco horas puede ser difícil para los espectadores y creo que no se debería haber cerrado el techo. Jugamos con condiciones brutales durante la temporada en algunos sitios. Somos tenistas, tenemos que adaptarnos, sin que afecte a nuestros juego. Físicamente es difícil. En algunos momentos te puedes venir abajo porque el sol pega todo el rato”.

El español se medirá en segunda ronda al británico Oliver Tarvert, que pasó la fase previa y consiguió su primera victoria en Wimbledon pese a ser el 733 del ránking.

“Si está aquí en la segunda ronda es porque se lo merece, porque está jugando un buen tenis. No tengo que pensar que voy a ganar fácil y tengo que tenerle respeto. No importa su ránking ni los partidos que haya jugado, va a ser un partido difícil. No voy a pensar en nada más que en jugar mi mejor tenis”, manifestó Alcaraz.