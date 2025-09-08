Alcaraz: ‘Ha sido el mejor torneo de mi vida’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Alcaraz, ganador del Abierto de Estados Unidos y nuevo número uno del mundo, aseguró que el ‘Grand Slam’ de Nueva York ha sido el “mejor torneo” que ha disputado en toda su carrera, culminado con una final “perfecta”.

“Desde las primeras rondas hasta el final ha sido el mejor torneo que he jugado en mi vida”, dijo Alcaraz durante una rueda de prensa posterior a su conquista del título, tras derrotar en la final al italiano Jannik Sinner.

“La consistencia de mi nivel durante todo el campeonato ha sido muy, muy alta. Estoy muy orgulloso, porque es algo en lo que he estado trabajando: ser realmente consistente”, añadió el murciano.

Alcaraz invirtió 2 horas y 42 minutos en derrotar a Sinner en cuatro sets 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El español tan solo concedió un set y tres juegos al saque en todo el torneo.

“Creo que jugué perfecto. Si quiero ganar el Abierto de EE.UU., si quiero vencer a Jannik, tengo que jugar perfecto. Y creo que lo hice”, dijo Alcaraz, coincidiendo con las palabras de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que calificó de “perfecto” su partido.

Alcaraz ha ganado seis de los siete últimos duelos con Sinner, incluidas las finales de Roland Garros, Nueva York, Cincinnati o Roma este año. Sin embargo, el español no considera que el italiano “tenga la pelota en su tejado”.

“No siento que el tenga que mejorar algo para poder vencerme. Yo también tengo que estar preparado para ver lo que él va a hacer diferente. Pensar, ¿qué puede hacer Jannik mejor para vencerme?’”, dijo Alcaraz.

“Voy a esperar un Jannik diferente para intentar ganarme y yo estaré preparado para ello”, avisó.

“Siento que puedo hacerlo todo en la pista”

Alcaraz habló sobre su estilo total de juego y la confianza que tiene en todos los puntos que se juega, una sensación que tiene desde que era muy joven.

“Siento que puedo hacerlo todo en la pista, la verdad: cortados, dejadas, ‘liftados’, planos. Confío mucho en mis condiciones físicas. Siento que puedo llegar a todas las bolas, lo que me da la confianza y la seguridad para hacer buenos puntos y poder jugar con variedad”, aseguró.

“Desde muy, muy joven tuve esa sensación de poder hacerlo todo”, añadió.