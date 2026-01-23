Alcaraz impone su autoridad y avanza a octavos en Australia

El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, impuso su autoridad ante el francés Corentin Moutet y tras ganar por 6-2, 6-4 y 6-1, se situó en los octavos de final del Abierto de Australia que disputará contra el estadounidense Tommy Paul.
🔥🔥🔥! OCTAVOS! pic.twitter.com/cUih1xr6JK— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 23, 2026
El murciano, ganador de seis títulos de Grand Slam, solo pasó algún apuro en el segundo parcial, cuando su rival, 32 del mundo y con el que nunca se había enfrentado, le rompió por única vez el saque en el partido y pasó de perder 3-0 a tomar ventaja por 4-3. El murciano, no obstante, reaccionó, ganó los tres juegos siguientes y se apuntó la manga por 6-4.
OH MY ALCARAZ 😱— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2026
This is UNREAL 🔥@carlosalcaraz • @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/fSZZ2aITyo
Alcaraz, que acelera hacia la conquista del único Grand Slam que falta en su historial, jugará en octavos contra el estadounidense Tommy Paul, clasificado por la retirada del español Alejandro Davidovich Fokina por molestias físicas cuando el norteamericano ya ganaba por 6-1 y 6-1.