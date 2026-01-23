Alcaraz impone su autoridad y avanza a octavos en Australia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Alcaraz venció con autoridad a Moutet y se metió en octavos del Abierto de Australia, donde se medirá a Tommy Paul en su camino al título que le falta.

El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, impuso su autoridad ante el francés Corentin Moutet y tras ganar por 6-2, 6-4 y 6-1, se situó en los octavos de final del Abierto de Australia que disputará contra el estadounidense Tommy Paul.

El murciano, ganador de seis títulos de Grand Slam, solo pasó algún apuro en el segundo parcial, cuando su rival, 32 del mundo y con el que nunca se había enfrentado, le rompió por única vez el saque en el partido y pasó de perder 3-0 a tomar ventaja por 4-3. El murciano, no obstante, reaccionó, ganó los tres juegos siguientes y se apuntó la manga por 6-4.

Alcaraz, que acelera hacia la conquista del único Grand Slam que falta en su historial, jugará en octavos contra el estadounidense Tommy Paul, clasificado por la retirada del español Alejandro Davidovich Fokina por molestias físicas cuando el norteamericano ya ganaba por 6-1 y 6-1.