Alcaraz: ‘Por un momento estaba cansado sin saber qué hacer’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El español Carlos Alcaraz comentó este martes, tras su victoria ante el estadounidense Taylor Fritz (6-7(2), 7-5 y 6-3) en la segunda jornada de la fase de grupos de las Finales ATP, que por “un momento” no supo como frenar a su rival, pero que fue capaz de encontrar a tiempo su buen tenis.

Alcaraz se impuso en la maratón de casi tres horas en las que remontó tras verse contra las cuerdas. Acaricia ahora las semifinales, para las que incluso podría clasificarse si el australiano Alex de Miñaur gana al italiano Lorenzo Musetti.

“Estoy muy contento. Y cansado. Un momento estaba cansado sin saber qué hacer, pero encontré mi buen tenis. Taylor jugó muy bien, intenté convertir las oportunidades que me brindó. Gran nivel de partido. Espero que la gente disfrutara”, dijo sobre la pista del Inalpi Arena de Turín.

“En un partido todo puede cambiar en un solo punto. No he sido capaz de restar bien con ese saque que tiene y lo he pasado mal. Pero ha estado muy igualado. Con el 6-5 en el segundo set he conseguido bolas de ‘break’ y tenía que aprovechar, ahí fue el momento clave. Encontré confianza y fortaleza mental para jugar un gran tercer set. He aprovechado lo poco que me ha concedido en el segundo. Todo fue para mi lado después de ese momento”, añadió.

Fightback SZN ⚔️ @carlosalcaraz shows his grit by coming from a set down to defeat Fritz and remain undefeated in the Jimmy Connors Group! #NittoATPFinals pic.twitter.com/A5e7u6V7NS — ATP Tour (@atptour) November 11, 2025

Con esta victoria, a Alcaraz le basta una sola victoria para certificar terminar el año como número 1. Puede ser ante Musetti el jueves, en la última jornada de la fase de grupos, o en las hipotéticas semifinales a las que también puede llegar si pierde ante el italiano.

En esa ronda podría ya cruzarse con Jannik Sinner, con el que pelea por el número 1. El italiano tiene que ganar el torneo como invicto y esperar que Alcaraz no llegue a la final.