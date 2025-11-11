Panamá, 11 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tenis

    Alcaraz: ‘Por un momento estaba cansado sin saber qué hacer’

    EFE
    Alcaraz: ‘Por un momento estaba cansado sin saber qué hacer’
    Carlos Alcaraz celebra un punto durante el segundo partido de las Finlaes ATP que le ha enfrentado al estadounidense Taylor Fritz en Turín, Italia. EFE

    El español Carlos Alcaraz comentó este martes, tras su victoria ante el estadounidense Taylor Fritz (6-7(2), 7-5 y 6-3) en la segunda jornada de la fase de grupos de las Finales ATP, que por “un momento” no supo como frenar a su rival, pero que fue capaz de encontrar a tiempo su buen tenis.

    Alcaraz se impuso en la maratón de casi tres horas en las que remontó tras verse contra las cuerdas. Acaricia ahora las semifinales, para las que incluso podría clasificarse si el australiano Alex de Miñaur gana al italiano Lorenzo Musetti.

    “Estoy muy contento. Y cansado. Un momento estaba cansado sin saber qué hacer, pero encontré mi buen tenis. Taylor jugó muy bien, intenté convertir las oportunidades que me brindó. Gran nivel de partido. Espero que la gente disfrutara”, dijo sobre la pista del Inalpi Arena de Turín.

    “En un partido todo puede cambiar en un solo punto. No he sido capaz de restar bien con ese saque que tiene y lo he pasado mal. Pero ha estado muy igualado. Con el 6-5 en el segundo set he conseguido bolas de ‘break’ y tenía que aprovechar, ahí fue el momento clave. Encontré confianza y fortaleza mental para jugar un gran tercer set. He aprovechado lo poco que me ha concedido en el segundo. Todo fue para mi lado después de ese momento”, añadió.

    Con esta victoria, a Alcaraz le basta una sola victoria para certificar terminar el año como número 1. Puede ser ante Musetti el jueves, en la última jornada de la fase de grupos, o en las hipotéticas semifinales a las que también puede llegar si pierde ante el italiano.

    En esa ronda podría ya cruzarse con Jannik Sinner, con el que pelea por el número 1. El italiano tiene que ganar el torneo como invicto y esperar que Alcaraz no llegue a la final.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • $382 millones y una concesión por 21 años para ampliar y mantener las vías del Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases según el Meduca. Leer más
    • Estados Unidos envía tropas para entrenarse en la selva panameña. Leer más
    • Tocumen confirma interés de dos empresas en la concesión de aeropuertos regionales. Leer más
    • Ahora puedes recargar la tarjeta del metro y metrobus con Yappy desde la app A2-20. Leer más