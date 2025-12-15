Alcaraz, premiado por el mejor punto del año con un globo entre las piernas en Montecarlo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El español Carlos Alcaraz, quien a sus 22 años es el número 1 del mundo, consiguió en este exitoso 2025 el mejor punto del año con un espectacular globo golpeando la bola entre sus piernas en el partido que venció frente al alemán Daniel Altmaier en el ATP 1000 de Montecarlo el pasado abril.

El murciano, quien se llevó ese encuentro de octavos de final por 6-3 y 6-1 y posteriormente acabaría conquistando el título en el Principado de Mónaco, deleitó con esa genialidad siendo “capaz de fusionar en un solo punto todas sus grandes virtudes, desde la velocidad, la potencia y el talento hasta la habilidad”, tal y como expuso la ATP al dar a conocer esta distinción fruto de la elección realizada por los aficionados a través de sus votos con el sobrenombre de ‘hot shot’ -tiro caliente-.

El español corrió a una dejada para cruzar la pelota con un toque sutil al otro lado de la red. A continuación, tuvo que correr hasta el fondo para devolver un tiro de Altmaier y lo hizo con un globo entre las piernas. No se dio por vencido y acabó enviando un potente revés cruzado que ya no pudo devolver el germano. Como suele hacer en las grandes ocasiones, el murciano se llevó el dedo a la oreja para celebrar con el público un punto inolvidable y que ahora, ocho meses después, es elegido como el mejor de la temporada.

Alcaraz se impuso a otros candidatos como el búlgaro Grigor Dimitrov y el polaco Hubert Hurkacz, que protagonizaron también dos increíbles puntos ganadores desde el suelo.

El jugador de El Palmar, ya vencedor de 24 títulos en el circuito incluyendo seis Grand Slam y que en el presente curso conquistó ocho trofeos incluidos los major de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos —con 71 partidos ganados de los 80 que disputó—, también se llevó el premio Stefan Edberg a la deportividad, algo que hace por segunda vez, mientras que sus entrenadores, Juan Carlos Ferrero y Samuel López, se llevaron el premio a mejor entrenador del año en la ATP.