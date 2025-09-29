Panamá, 29 de septiembre del 2025

    Tenis

    Alcaraz se sobrepone, remonta a Ruud y jugará la final de Tokio con Fritz

    EFE
    Carlos Alcaraz celebra la victoria en la semifinal contra el noruego Casper Ruud del torneo de Tokio, Japón. EFE

    Carlos Alcaraz tuvo que recurrir a su mejor repertorio para remontar la ventaja inicial del noruego Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4), lograr su victoria 66 de la temporada y alcanzar la final del torneo de Tokio que disputará contra el estadounidense Taylor Fritz.

    El número uno del mundo se sobrepuso ante el gran encuentro y la resistencia de Ruud, al que había ganado en cuatro de los cinco enfrentamientos previos, y necesitó dos horas y diez minutos para hacerse con el triunfo.

    El murciano, de 22, años alcanzó, por primera vez en su carrera, las 66 victorias en un mismo año y se situó en la décima final del curso, la novena consecutiva, en busca del octavo trofeo del 2025.

    Alcaraz se medirá a Taylor Fritz que previamente ganó a su compatriota Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3.

    EFE

    Agencia de noticias


