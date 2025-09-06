Panamá, 06 de septiembre del 2025

    Alcaraz-Sinner, la final inevitable se repite en Nueva York

    EFE
    Fotografía de Teresa Suárez, en la que puede verse en una imagen de archivo del 08 de junio de 2025 a los tenistas Jannik Sinner (segundo izq.) y Carlos Alcaraz (segundo der.) tras la final de Roland Garros. EFE

    Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Números 1 y 2 del mundo. Cuatro finales disputadas este 2025, Roland Garros y Wimbledon incluidas. Nueva York acogerá este domingo la quinta, el gran duelo generacional que ya ha tomado el testigo de la rivalidad entre Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

    “Todo el mundo espera y da por hecho que la final será entre ellos dos”, afirmó hace unos días Djokovic.

    “Voy a tratar de arruinarles los planes”, añadió el veterano tenista serbio, que este sábado fracasó en su intento, eliminado por Alcaraz en semifinales.

    La sensación a lo largo de estas dos semanas en Nueva York era la de una final cantada, imposible de frenar. “Son demasiado buenos”, admitió un Djokovic resignado tras su eliminación.

    Este domingo, la final masculina del Abierto de Estados Unidos se jugará en el Arthur Ashe Stadium del complejo deportivo Billie Jean King National Tennis Center, en Queens.

