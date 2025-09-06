Alcaraz-Sinner, la final inevitable se repite en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Números 1 y 2 del mundo. Cuatro finales disputadas este 2025, Roland Garros y Wimbledon incluidas. Nueva York acogerá este domingo la quinta, el gran duelo generacional que ya ha tomado el testigo de la rivalidad entre Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

¿A qué equipo perteneces? 🇮🇹🇪🇸 pic.twitter.com/580PI0av38 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

“Todo el mundo espera y da por hecho que la final será entre ellos dos”, afirmó hace unos días Djokovic.

“Voy a tratar de arruinarles los planes”, añadió el veterano tenista serbio, que este sábado fracasó en su intento, eliminado por Alcaraz en semifinales.

CARLOS ALCARAZ VS. JANNIK SINNER 🎾



For the THIRD straight time at a major men's singles final this year 😱 pic.twitter.com/DM5Zee95Ok — ESPN (@espn) September 6, 2025

La sensación a lo largo de estas dos semanas en Nueva York era la de una final cantada, imposible de frenar. “Son demasiado buenos”, admitió un Djokovic resignado tras su eliminación.

Carlos set the stage so well in 2022.



"Let's see what happens." pic.twitter.com/JSuX7CJucJ — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Este domingo, la final masculina del Abierto de Estados Unidos se jugará en el Arthur Ashe Stadium del complejo deportivo Billie Jean King National Tennis Center, en Queens.