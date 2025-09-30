Alcaraz vence a Fritz y conquista octavo título del año en Tokio

Por primera vez en su carrera el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, conquistó el torneo de Tokio tras batir al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en una hora y 32 minutos y elevar su cosecha de éxitos a los veinticuatro trofeos, ocho en lo que va de 2025.
Arigato Tokyo! 🏆😘— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 30, 2025
La trayectoria del jugador de El Palmar, Murcia es impecable en este tramo de la temporada. El español de 22 años logró elevar a 67 su número de victorias en el 2025 y se convirtió en el sexto jugador en ganar ocho trofeos en una misma temporada en este siglo.
Tokio se une al Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, a los Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo y los torneos de Queens y Róterdam, cosecha que resume el año más fructífero del ganador de seis Grand Slam.