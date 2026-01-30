Alcaraz venció a Zverev en una semifinal para la historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de casi 5 horas y media de partido, el español Carlos Alcaraz venció al alemán Alex Zverev por un marcador de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 en la primera semifinal masculina del Abierto de Australia de 2026.

Con la victoria, el español se asegura jugar su cuarta final de grand slam consecutiva este domingo, contra el ganador de la segunda semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. Además, Alcaraz se ha convertido en el decimotercer hombre en alcanzar las cuatro finales de torneo de grand slam y está a un partido de convertirse en el más joven en ganar los cuatro grandes.

Primer set: quiebre clave y cierre con frustración alemana

Tanto Zverev como Alcaraz lograron ganar sus juegos de saque sin problemas en el inicio del primer set. El punto de inflexión vino a favor del español en el noveno juego del set.

En el 4-4, Alcaraz finalmente logró quebrar producto de una doble falta del alemán. Ahí se abrió el set y Con el 5-4 y Alcaraz sacando, el español se encontró con tres set points y cerró el parcial. La frustración del alemán se hizo notar, con un error no forzado dándole el primer set a Alcaraz.

Segundo set: ventana para Zverev, respuesta de Alcaraz y tiebreak decisivo

El segundo set mantuvo el patrón de tensión. Zverev se mostró sólido desde temprano en su servicio, mientras el español siguió presionando con retornos profundos y voleas. En un tramo clave del sexto juego, el alemán tuvo una ventana enorme: tres puntos de quiebre. Alcaraz salvó los primeros dos con un gran tiro ganador de derecha y con un smash, pero Zverev terminó logrando el primer quiebre y tomó ventaja de 4-2 en el set.

El español no se rindió y con Zverev sacando para el segundo set y con ventaja de 5-3, mostrando su fortaleza mental, Alcaraz forzó el error de Zverev para nivelar nuevamente las acciones y emparejar el set. Zverev logró salvar puntos de quiebre y el segundo set se decidió en un tiebreak.

El set se definió con el único mini quiebre del tiebreak en el último punto y Alcaraz se llevó el segundo set con un gran tiro de derecha cruzado. Esto lo puso a un set de alcanzar la gran final, pero la historia no terminó ahí. Apenas comenzaba.

Tercer set: calambres, medical timeout y drama en la Rod Laver Arena

El tercer set fue el punto de quiebre emocional del partido. Alcaraz siguió sacando con aces, drop shots y voleas, pero poco a poco empezó a verse otra historia. El español lucía preocupado por algo, con inicios de calambre. Aun así, de forma inexplicable, casi sin poder moverse, Alcaraz logró sacar sus juegos de servicio y forzar un tiebreak.

En un momento de alta tensión, Zverev explotó contra la juez de silla cuando el español pidió al fisioterapeuta. El español se sentía acalambrado y no daba una buena señal.

El set siguió al límite. Alcaraz estuvo en un momento dado a dos puntos de cerrar el partido, pero Zverev aguantó, cerró su juego con un tiro ganador de revés cruzado y forzó otro tiebreak. En el tiebreak, el alemán fue más firme, tomó mini quiebres por errores no forzados del español y cerró el parcial por un marcador de 7-3 en el desempate.

Cuarto set: Alcaraz muy mal físicamente, pelea total y otro tiebreak para Zverev

El cuarto set comenzó con una imagen fuerte. Alcaraz no lucía para nada bien y no reaccionaba, apenas sostenía su saque. Zverev arrancó con aces en su saque y el partido parecía cuesta arriba para el español. La gran pregunta en ese momento era cuánto más podría durar Alcaraz.

Y, aun así, el español siguió. Alcaraz siguió dando pelea a pesar de estar muy mal físicamente. Con variedad, movía al alemán de lado a lado, cerraba puntos con voleas, revés paralelos y drop shots ejecutado a la perfección. Zverev, sin embargo, se mantenía sólido en su servicio.

El cierre del set fue un pulso de nervios con otro tiebreak. Ahí, el alemán encontró el margen: Fue juego y set para Zverev, quien llevaba un envión anímico grande al último set.

Quinto set: Zverev pega primero, la sexta es la vencida para Alcaraz y un final para la historia

El quinto set abrió con tensión máxima. Desde el segundo set no había habido un quiebre de servicio, y de inmediato apareció el primer golpe: doble falta de Alcaraz, juego para Zverev, y por primera vez en todo el partido el alemán corría con ventaja.

Zverev sostuvo su servicio con saques sin respuesta y derechas paralelas demoledoras. Alcaraz intentaba con drop shots, tiros ganadores de derecha paralela y creaba oportunidades. El español tenía puntos de quiebre, pero Zverev respondía una y otra vez.

Con el quinto set 5-4 a favor del alemán, llegó otro momento épico para Carlos Alcaraz. Alex Zverev sacaba para partido. Esta vez Alcaraz no desperdició su oportunidad, teniendo doble punto de quiebre y en su sexto punto de quiebre del quinto set quebró para nivelar las acciones una vez más.

En el siguiente juego, Alcaraz sostuvo con autoridad y se puso arriba por 6-5. El último juego, con Zverev al servicio, fue una verdadera montaña rusa. Un retorno profundo le dio punto para partido a Alcaraz. Alcaraz logró ponerle raqueta a un golpe profundísimo de Zverev, obligando el error, y dándole otro triunfo épico al joven tenista español.

Este domingo Alcaraz tiene una cita con la historia. El español jugará su octava final de Grand Slam y está a un partido de ser el más joven en ganar los cuatro grandes. De salir triunfador, sería su séptimo título de grand slam.

Su rival será el ganador del duelo entre Jannik Sinner, bicampeón defensor, y Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam con 10 de ellos en Australia.