Alcaraz vuelve a entrenar un mes y medio después de lesión en muñeca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El número dos del mundo ya se perdió Roland Garros y también estará ausente en Queen’s y Wimbledon mientras avanza en su recuperación.

El tenista español Carlos Alcaraz ha vuelto a entrenarse en la pista cubierta que la Carlos Alcaraz Academy tiene en Murcia (sureste de España), donde se ejercitó con una férula protectora para la muñeca derecha en la que arrastra una lesión desde hace un mes y medio.

Alcaraz, de 23 años, disputó su último encuentro en el circuito ATP el 14 de abril cuando venció por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.

El de El Palmar, tal y como se aprecia en un vídeo difundido en su cuenta de la red social Instagram, volvió a pisar la pista casi 50 días después de lesionarse en Barcelona; en la imagen se le ve empuñando la raqueta con la mano izquierda y golpeando la bola con su zurda para no forzar la derecha que tiene dañada.

💪🏼🎾 Carlos Alcaraz trabaja en la recuperación de su lesión de muñeca.



El entrenamiento del murciano en pista dura y golpeando solo con el brazo izquierdo, con la mirada puesta en el US Open, el último Grand Slam de la temporada.



🔗 https://t.co/1i1CpaNjbp 🔗 pic.twitter.com/8YNdSlPZbR — ElDesmarque (@eldesmarque) June 2, 2026

La lesión, que no le impidió terminar el encuentro de Barcelona y ganarlo, sí que le dejó sin jugar los Masters 1000 de Madrid y Roma, ya celebrados, así como ausentarse en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, actualmente en disputa.

El número 2 del ‘ranking’ mundial -aparece por detrás del italiano Jannik Sinner- ya anunció que también se perderá el ATP 500 de Queen’s y Wimbledon, tercer ‘grande’ del año.