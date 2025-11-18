Alcaraz y Sinner: grandes bajas de la Copa Davis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La baja del español Carlos Alcaraz por una lesión en el isquiotibial de su pierna derecha, así como la decisión del italiano Jannik Sinner de terminar su temporada tras la Copa de Maestros, dejó la Copa Davis de Bolonia huérfana de un protagonista claro.

El alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, emerge como heredero natural en este cargo, pero su opinión acerca del torneo le coloca como un jugador desinteresado en ostentar el puesto.

“La verdadera Copa Davis es el ambiente. Jugar contra Italia en Italia sería un ambiente completamente diferente a jugar contra Italia en España. Jugué contra Nadal en una plaza de toros. Eso es para mí la verdadera Copa Davis. No creo que esta Copa Davis sea la verdadera Copa Davis. Es un torneo de exhibición que se llama Copa Davis”, atizó tras ser eliminado de las Finales ATP.

“Voy a jugar porque mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me lo han pedido y sienten que todos se están haciendo mayores. Para mí, esto no tiene nada que ver con la Copa Davis”, reconoció.

Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… 🥲 Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025

El italiano Lorenzo Musetti asoma en el puesto número 8 del ránking, pero decidió a última hora no sumarse a la campeona de 2023 y 2024. Llegó demasiado cansado y en una semana en la que se convertirá en padre por segunda vez.

Entre medias, ni el serbio Novak Djokovic, ni el canadiense Auger-Aliassime, ni el estadounidense Taylor Fritz, ni el australiano Álex De Miñaur tiene posibilidades de jugar al no estar sus selecciones clasificadas.

Para encontrar el primer jugador en el ránking que participa en la Copa Davis hay que mirar en el puesto 17, con el checo Jiri Lehecka. El pupilo de Tomas Berdych, capitán de los checos, era el destinado a medirse a Alcaraz en el duelo del jueves, que ahora está en manos de Jaume Munar, el mejor español clasificado (36) ante la ausencia también de Alejandro Davidovich Fokina (14).

España es, junto a Italia, una de las selecciones más afectadas por las bajas. República Checa, entre idas y venidas, se coloca con tres jugadores en el top-32, pues cuenta también con Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (32).