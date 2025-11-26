Alejandro Granados asume el liderazgo de la Vuelta Ciclista a Chiriquí 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El costarricense Alejandro Granados se ha convertido en el nuevo líder de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí 2025, tras su destacada actuación en la sexta etapa, que culminó este miércoles en el alto de La Chancleta, en Boquete.

Granados, quien forma parte del equipo Colono Bikestation Kolbi, asumió el liderazgo luego de una fuga exitosa en los últimos 18 kilómetros de un recorrido desafiante.

El joven ciclista, de 21 años, cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 11 minutos y 52 segundos, tomando el relevo de su compañero de equipo, Pablo Mudarra, quien hasta este miércoles lideraba la clasificación general. Granados logró arrebatarle la cima de la general a Mudarra, quien se vio opacado por la fuga en los últimos kilómetros.

La sexta etapa recorrió 127.2 kilómetros que conectaron las localidades de David, San Andrés, San Pablo, Dolega, Potrerillos y, finalmente, La Chancleta. El exigente trayecto, que incluyó dos premios de montaña, vio cómo Sergio Arias, también del Colono Bikestation Kolbi, se llevó el título del mejor escalador de la jornada, con 24 puntos en los premios de montaña.

El podio de la etapa fue completamente dominado por el equipo costarricense Colono Bikestation Kolbi, con Sergio Arias ocupando la segunda posición a 16 segundos de Granados, y Joseph Ramírez logrando el tercer lugar a 19 segundos de su compañero de equipo.

El mejor panameño en esta jornada fue Randish Lorenzo, del equipo Policía Nacional-Aeronaval, quien finalizó en cuarta posición a 3 minutos y 58 segundos del líder.

Con esta victoria, Granados se coloca al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 16 horas, 15 minutos y 46 segundos. Sus escoltas más cercanos son Sergio Arias, quien se encuentra a 25 segundos de Granados, y Joseph Ramírez, quien está a 32 segundos.

El mejor panameño en la clasificación general sigue siendo Bolívar Espinosa, de Senafront Rali, quien se mantiene a 9 minutos y 20 segundos de la cima.

Otros líderes de categorías:

Emanuel Viane (Rali Far Express Herrera) lidera la categoría Junior.

Fernando Ureña (Fundación Caminos de Omar) se mantiene como líder en la categoría Master.

Alejandro Granados es el líder en la categoría Sub-23.

Joseph Ramírez lidera la clasificación de Regularidad con 65 unidades.

Próxima etapa: Contrarreloj Individual

Este jueves 26 de noviembre, la séptima y penúltima etapa de la Vuelta a Chiriquí se disputará en una contrarreloj individual de 19.3 kilómetros, que conectará Plaza de Chiriquí con Punta Tierra y regresará a la plaza de inicio. Esta etapa será crucial para los ciclistas que buscan acercarse al podio final, ya que podría marcar una diferencia importante en la clasificación general.