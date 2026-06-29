Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El regreso de Miguel Almirón fortalece a la Albirroja, mientras Julian Nagelsmann enfrenta críticas por el juego de Alemania.

Alemania y Paraguay afrontarán este lunes un partido de alto voltaje cuando se enfrenten por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026.

Ambos lograron superar la fase de grupos, pero llegan al duelo con interrogantes sobre su rendimiento y con la necesidad de ofrecer una actuación convincente.

El encuentro se disputará desde las 3:30 p.m. (hora de Panamá) en el Gillette Stadium, de Foxborough, en las afueras de Boston, escenario con capacidad para 64,146 espectadores.

Para Alemania, esta clasificación representa su regreso a las rondas de eliminación directa de una Copa del Mundo por primera vez desde el título conquistado en Brasil 2014.

Los jugadores de Alemania posan para la fotografía oficial del equipo antes del partido frente a Costa de Marfil, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Desde entonces, la selección alemana quedó eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022.

Paraguay, por su parte, regresó a un Mundial después de ausentarse de las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Ahora, la Albirroja aspira a igualar o superar su mejor actuación histórica: los cuartos de final alcanzados en Sudáfrica 2010.

Jugadores de Paraguay forman este jueves, previo a un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 ante Australia. EFE/ Miguel Gutiérrez

Un rendimiento que deja dudas

Pese a haber avanzado como líder de su grupo, Alemania no ha terminado de convencer.

Debutó con una goleada 7-1 sobre Curazao, aunque sufrió durante la primera mitad.

Después remontó en el tiempo de reposición para vencer 2-1 a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con una derrota 2-1 frente a Ecuador.

Jugadores de Ecuador celebran un gol este jueves, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 ante Alemania. EFE/Octavio Guzmán

Las críticas se han centrado en el seleccionador Julian Nagelsmann, a quien parte del entorno futbolístico alemán, incluido el exentrenador Jürgen Klopp, le reclama un funcionamiento colectivo más sólido.

También ha cobrado fuerza la petición de que Deniz Undav, autor de tres goles como suplente, sea incluido en el once titular.

Paraguay también llega rodeado de cuestionamientos.

La Albirroja cayó 4-1 frente a Estados Unidos, derrotó 1-0 a Turquía, pese a disputar gran parte del encuentro con un hombre menos por la expulsión de Miguel Almirón, y aseguró su clasificación con un empate sin goles ante Australia, gracias a un planteamiento defensivo.

El jugador de Paraguay, Matías Galarza celebra su gol ante Turquía durante el partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Miguel Gutiérrez

La estrategia del técnico Gustavo Alfaro fue objeto de críticas, ya que la clasificación dependía de otros resultados.

Sin embargo, el entrenador defendió su planteamiento al asegurar que estaba dispuesto a asumir el riesgo de una eventual eliminación.

Paraguay recuperará para este compromiso a Miguel Almirón, quien cumplió su suspensión tras protagonizar una expulsión inédita al convertirse en el primer futbolista expulsado en un Mundial por cubrirse la boca mientras discutía con un rival.

En cambio, Gustavo Alfaro no podrá contar con Diego Gómez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Un antecedente con sabor a revancha

Alemania y Paraguay ya protagonizaron un duelo mundialista en los octavos de final de Corea-Japón 2002.

En aquella ocasión, los alemanes se impusieron 1-0 con un gol de Oliver Neuville en el minuto 88 y posteriormente alcanzaron la final del torneo.

El defensa de la selección de Alemania, Marko Rehmer, pelea por el balón con el delantero paraguayo, José Cardozo en los octavos de final del Mundial Corea-Japón 2002. EFE/dpa/BERND WEI_BROD

El antecedente más reciente entre ambas selecciones corresponde a un amistoso disputado en 2013, que terminó igualado 3-3 en Kaiserslautern.

El ganador de este compromiso se enfrentará en los octavos de final al vencedor del partido entre Francia y Suecia, programado para el 4 de julio en Filadelfia.

Posibles alineaciones

Alemania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Pavlović; Nmecha, Brown; Sané, Havertz, Wirtz; Undav.

Paraguay (4-4-2): Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Cubas, Bobadilla; Galarza, Almirón, Enciso; Ávalos.