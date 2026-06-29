Panamá, 29 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Copa del Mundo

    Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026

    El regreso de Miguel Almirón fortalece a la Albirroja, mientras Julian Nagelsmann enfrenta críticas por el juego de Alemania.

    EFE
    Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026
    Los jugadores de Alemania saludan a sus aficionados tras la victoria sobre Costa de Marfil, en un partido de la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

    Alemania y Paraguay afrontarán este lunes un partido de alto voltaje cuando se enfrenten por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026.

    Ambos lograron superar la fase de grupos, pero llegan al duelo con interrogantes sobre su rendimiento y con la necesidad de ofrecer una actuación convincente.

    El encuentro se disputará desde las 3:30 p.m. (hora de Panamá) en el Gillette Stadium, de Foxborough, en las afueras de Boston, escenario con capacidad para 64,146 espectadores.

    Para Alemania, esta clasificación representa su regreso a las rondas de eliminación directa de una Copa del Mundo por primera vez desde el título conquistado en Brasil 2014.

    Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026
    Los jugadores de Alemania posan para la fotografía oficial del equipo antes del partido frente a Costa de Marfil, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

    Desde entonces, la selección alemana quedó eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022.

    Paraguay, por su parte, regresó a un Mundial después de ausentarse de las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

    Ahora, la Albirroja aspira a igualar o superar su mejor actuación histórica: los cuartos de final alcanzados en Sudáfrica 2010.

    Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026
    Jugadores de Paraguay forman este jueves, previo a un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 ante Australia. EFE/ Miguel Gutiérrez

    Un rendimiento que deja dudas

    Pese a haber avanzado como líder de su grupo, Alemania no ha terminado de convencer.

    Debutó con una goleada 7-1 sobre Curazao, aunque sufrió durante la primera mitad.

    Después remontó en el tiempo de reposición para vencer 2-1 a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con una derrota 2-1 frente a Ecuador.

    Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026
    Jugadores de Ecuador celebran un gol este jueves, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 ante Alemania. EFE/Octavio Guzmán

    Las críticas se han centrado en el seleccionador Julian Nagelsmann, a quien parte del entorno futbolístico alemán, incluido el exentrenador Jürgen Klopp, le reclama un funcionamiento colectivo más sólido.

    También ha cobrado fuerza la petición de que Deniz Undav, autor de tres goles como suplente, sea incluido en el once titular.

    Paraguay también llega rodeado de cuestionamientos.

    La Albirroja cayó 4-1 frente a Estados Unidos, derrotó 1-0 a Turquía, pese a disputar gran parte del encuentro con un hombre menos por la expulsión de Miguel Almirón, y aseguró su clasificación con un empate sin goles ante Australia, gracias a un planteamiento defensivo.

    Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026
    El jugador de Paraguay, Matías Galarza celebra su gol ante Turquía durante el partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Miguel Gutiérrez

    La estrategia del técnico Gustavo Alfaro fue objeto de críticas, ya que la clasificación dependía de otros resultados.

    Sin embargo, el entrenador defendió su planteamiento al asegurar que estaba dispuesto a asumir el riesgo de una eventual eliminación.

    Paraguay recuperará para este compromiso a Miguel Almirón, quien cumplió su suspensión tras protagonizar una expulsión inédita al convertirse en el primer futbolista expulsado en un Mundial por cubrirse la boca mientras discutía con un rival.

    En cambio, Gustavo Alfaro no podrá contar con Diego Gómez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

    Un antecedente con sabor a revancha

    Alemania y Paraguay ya protagonizaron un duelo mundialista en los octavos de final de Corea-Japón 2002.

    En aquella ocasión, los alemanes se impusieron 1-0 con un gol de Oliver Neuville en el minuto 88 y posteriormente alcanzaron la final del torneo.

    Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026
    El defensa de la selección de Alemania, Marko Rehmer, pelea por el balón con el delantero paraguayo, José Cardozo en los octavos de final del Mundial Corea-Japón 2002. EFE/dpa/BERND WEI_BROD

    El antecedente más reciente entre ambas selecciones corresponde a un amistoso disputado en 2013, que terminó igualado 3-3 en Kaiserslautern.

    El ganador de este compromiso se enfrentará en los octavos de final al vencedor del partido entre Francia y Suecia, programado para el 4 de julio en Filadelfia.

    Posibles alineaciones

    Alemania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Pavlović; Nmecha, Brown; Sané, Havertz, Wirtz; Undav.

    Paraguay (4-4-2): Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Cubas, Bobadilla; Galarza, Almirón, Enciso; Ávalos.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 19:24 Alemania y Paraguay, por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026 Leer más
    • 19:23 Mundial 2026: Ocho partidos de los dieciseisavos de final irán por TV abierta en Panamá Leer más
    • 19:10 Cómo funciona la alerta de Google que avisó a millones de personas en Venezuela sobre el doble terremoto que estaba ocurriendo Leer más
    • 19:09 Los puntos fuertes de Panamá en el Mundial 2026 Leer más
    • 18:07 Capturan a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local Leer más
    • 17:28 Navarro niega haber cambiado de posición sobre Cobre Panamá y ahora dice que el país enfrenta un nuevo escenario Leer más
    • 17:08 Nayib Bukele inscribe precandidatura para tercer mandato en El Salvador Leer más
    • 16:50 La Canarinha busca sellar su pase a octavos ante un Japón invicto Leer más
    • 16:43 Panamá cae en el ranking FIFA tras el Mundial 2026 Leer más
    • 16:40 Houston acoge el desenlace en la vida real del anime 'Oliver y Benji' Leer más