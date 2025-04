Alex Rodríguez alcanza acuerdo para finalizar la compra de Timberwolves

El exjugador de béisbol Alex Rodríguez y el empresario Marc Lore alcanzaron un acuerdo para finalizar la compra de los Minnesota Timberwolves de la NBA por 1,500 millones de dólares, según informa la cadena ESPN.

Rodríguez y Lore cerraron un acuerdo con el actual propietario de los Timberwolves, Glen Taylor, y la NBA abrió el trámite para oficializar la operación y el cambio de propiedad, según la fuente citada.

Para que la operación se cierre oficialmente, es necesaria la aprobación de un 75 % de la Junta de Gobernadores de la NBA, o sea de al menos 23 de las 30 franquicias.

