Alex Zverev se recuperó y mantiene viva la posibilidad de repetir en París

El argentino Camilo Ugo Carabelli tuvo contra las cuerdas al alemán Alexander Zverev, defensor del título en el Masters 1.000 de París y número 3 del mundo, pero acabó sucumbiendo por 6-7(5), 6-1 y 7-5 en 2 horas y 37 minutos.

Bravo y aguerrido, con el público de su lado, el bonaerense, 49 del mundo, dominó por momentos con soltura a un jugador que llegaba de disputar la final de Viena, también bajo techo.

Pero no remató la faena, sobre todo cuando en el tercer set se colocó 3-1 con servicio a su favor, ante un germano que, por momentos, parecía febril.

Pero Zverev aguantó el tipo, supo apoyarse en sus puntos fuertes en los momentos más decisivos, cuando le faltó experiencia a Carabelli, que nunca ha derrotado a un rival del top-20.

El alemán, que persigue convertirse en el segundo tenista que revalida título en París, tras el serbio Novak Djokovic, se medirá en octavos contra el español Alejandro Davidovich, quien venció al francés Arthur Cazaux 7-6, 6-4.