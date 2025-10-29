Panamá, 29 de octubre del 2025

    TENIS

    Alex Zverev se recuperó y mantiene viva la posibilidad de repetir en París

    EFE
    Alexander Zverev busca repetir como campeón del Masters 1000 de París.

    El argentino Camilo Ugo Carabelli tuvo contra las cuerdas al alemán Alexander Zverev, defensor del título en el Masters 1.000 de París y número 3 del mundo, pero acabó sucumbiendo por 6-7(5), 6-1 y 7-5 en 2 horas y 37 minutos.

    El tenista alemán Alexander Zverev sufrió para derrotar al argentino Camilo Ugo Carabelli en el Masters 1000 de París.

    Bravo y aguerrido, con el público de su lado, el bonaerense, 49 del mundo, dominó por momentos con soltura a un jugador que llegaba de disputar la final de Viena, también bajo techo.

    El tenista Camilo Ugo Carabelli celebra tras ganar un punto ante Alexander Zverev en el Masters 1000 de París.

    Pero no remató la faena, sobre todo cuando en el tercer set se colocó 3-1 con servicio a su favor, ante un germano que, por momentos, parecía febril.

    El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli en acción frente a Alexander Zverev en el Masters 1000 de París.

    Pero Zverev aguantó el tipo, supo apoyarse en sus puntos fuertes en los momentos más decisivos, cuando le faltó experiencia a Carabelli, que nunca ha derrotado a un rival del top-20.

    El tenista alemán Alexander Zverev en acción contra Camilo Ugo Carabelli en el Masters 1000 de París.

    El alemán, que persigue convertirse en el segundo tenista que revalida título en París, tras el serbio Novak Djokovic, se medirá en octavos contra el español Alejandro Davidovich, quien venció al francés Arthur Cazaux 7-6, 6-4.

