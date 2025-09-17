Alexander-Arnold padeció una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda

Panamá, 17 de septiembre del 2025

    LIGA DE CAMPEONES DE UEFA

    EFE
    El lateral del Real Madrid Trent Alexander-Arnold se lesiona durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

    El inglés Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid que se tuvo que retirar al inicio del partido de la primera jornada de la Liga de Campeones ante el Olympique Marsella, padece “una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda”.

    Según el parte médico emitido esta mañana por el club blanco tras las correspondientes pruebas médicas, el inglés queda “pendiente de evolución”, aunque se estima que podría tener que estar de baja entre seis y ocho semanas.

    Alexander-Arnold fue reemplazado por Dani Carvajal a los cinco minutos del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu después de echarse una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois.

    El lateral del Real Madrid Trent Alexander-Arnold se lesiona durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

    Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal, quien fue expulsado en el segundo tiempo por dar un cabezazo al meta argentino Gero Rulli.

    La lesión del internacional inglés merma otra vez la posición de lateral derecho, zona que acabó ocupando desde el minuto 73 el canterano Raúl Asencio. Carvajal queda pendiente de la sanción que le imponga la UEFA. El Real Madrid visitará el próximo 30 de septiembre al Kairat Almaty y recibirá el 22 de octubre al Juventus.

    Trent Alexander-Arnold, quien fichó en verano por el Real Madrid procedente del Liverpool, volvía a la titularidad este martes después de haber sido suplente el sábado en Liga ante la Real Sociedad, partido en el que el Madrid acabó también con diez jugadores por expulsión de Dean Huijsen y en el que reemplazó a los 82 minutos a Carvajal.

    El defensa británico del Real Madrid Trent Alexander-Arnold (c) se retira lesionado durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Daniel González

    Dentro de la rotación de Xabi Alonso con ambos, el futbolista inglés había sido titular en el primer y el tercer encuentro de LaLiga y suplente en el segundo y el cuarto, y volvía a entrar en el once en el inicio del periplo europeo.

    Hasta este partido había participado 151 minutos esta campaña, aunque ya había participado con el cuadro blanco en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en cuya semifinal ante el PSG no pudo intervenir por un problema físico.

    EFE

    Agencia de noticias


