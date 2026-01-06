Alfredo Maduro asume el reto Sub-17 con la mira puesta en el clasificatorio mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mediocampista Alfredo Maduro destacó el compromiso y la unidad del grupo en plena preparación de la Selección Sub-17 de Panamá

La Selección Sub-17 de Panamá continúa su preparación con paso firme rumbo al Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026 y, dentro del grupo, Alfredo Maduro emerge como una de las voces que reflejan el sentir del plantel en esta etapa decisiva.

El mediocampista de la Academia Costa del Este y de la Academia Interamericana de Panamá (AIP) valoró el trabajo colectivo que se viene realizando bajo la dirección técnica de Felipe Baloy, en un proceso que combina exigencia, ilusión y responsabilidad.

“Me siento bien y nos sentimos bien como equipo. El profesor Baloy nos está entrenando muy bien y nos está enseñando a ser un buen equipo”, expresó Maduro tras el reciente partido amistoso, en el que vencieron 3-0 al Sporting San Miguelito Sub-18.

Panamá tendrá una prueba importante del 12 al 17 de enero, cuando dispute el Torneo del Sol 2026 en Toluca, México, certamen amistoso que se jugará en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Para el cuerpo técnico y los jugadores, este torneo servirá como un termómetro clave antes de entrar en la recta final hacia el clasificatorio.

“Primero vamos a enfocarnos en México, en cómo sirve el equipo y en ver cómo llegamos al 5 de febrero”, señaló Maduro, dejando claro que el enfoque inmediato está puesto en el rendimiento colectivo más que en resultados puntuales.

El Clasificatorio Sub-17 de Concacaf se disputará en febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde Panamá será anfitriona del Grupo B junto a Nicaragua, Dominica, Anguila y Guadalupe. Solo el primer lugar del grupo avanzará al Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El debut panameño será el jueves 5 de febrero ante Dominica.

Con experiencia previa en selecciones juveniles, Maduro reconoce que el contexto ahora es distinto. “Es una categoría más importante y un premundial que es todavía más importante que todos los torneos que he jugado antes”, afirmó. Su meta es clara: aportar al equipo, competir al máximo nivel y pelear por el sueño mundialista que ilusiona a toda la Sub-17 panameña.