Alianza avanza en penales tras duelo épico ante CAI

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alianza elimina al CAI en un partido dramático que terminó 3-3 y se definió en penales, asegurando su pase a semifinales del Clausura 2026.

Este martes por la noche, el Alianza FC abrió los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbolal vencer al Club Atlético Independiente (CAI) en penales, tras empatar 3-3. El partido se celebró en el Estadio Rommel Fernández de la ciudad capital.

El Alianza impuso su condición de actual subcampeón y máximo aspirante a destronar al Plaza Amador desde temprano. Tras recibir un pase filtrado desde el mediocampo, Heuyin Guardia esquivó al arquero con una gran maniobra individual para marcar el 1-0 en el minuto 16.

Ese fue el único gol de los primeros 45 minutos, pero apenas anticipaba lo que vendría en un encuentro que fue creciendo en intensidad.

Cuando transcurrían 59 minutos, el CAI igualó las acciones. Leonel Tejada aprovechó un rebote en el área para empujar el balón al fondo de las redes.

El gol revitalizó a los vikingos, que en el minuto 82 volvieron a golpear con un zapatazo desde tres cuartos de cancha de Jafet Obando, volteando el marcador.

Cuando todo parecía encaminado a una sorpresa, una falta dentro del área en el cuarto minuto de reposición le dio vida al Alianza. Johnjairo Alvarado, con sangre fría, definió para el 2-2 y envió el partido al tiempo extra.

En el minuto 101, el Alianza volvió a ponerse en ventaja gracias a un cabezazo de Oliver Campos tras un tiro libre, acercándose a la clasificación.

Sin embargo, el CAI, siete veces campeón en los últimos ocho años, no se rindió. A falta de dos minutos para el final, el experimentado Rafael Águila marcó el 3-3, forzando la definición por penales.

Desde los once pasos, el Alianza se impuso 4-3, asegurando su lugar en las semifinales, donde enfrentará al Veraguas United, líder de la Conferencia Oeste.

El Alianza recibirá primero en el Rommel Fernández y luego visitará el Arístocles “Toco” Castillo de Santiago.

Las fechas de ambos encuentros están por confirmarse.