Panamá, 19 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LPF

    Alianza deja escapar la victoria y empata con Tauro en el Rommel

    Los verdolagas fueron superiores, pero la falta de contundencia les impidió asegurar los tres puntos en casa.

    Humberto Cornejo
    Alianza deja escapar la victoria y empata con Tauro en el Rommel
    Heuyín Guardia celebra el gol de Alianza. Foto: Cortesía/LPF

    Alianza FC y Tauro FC comenzaron su camino en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con un empate 1-1, en un encuentro disputado el domingo 18 de enero, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    +info

    De Botafogo a la Selección de Panamá: Kadir Barría vive una tarde inolvidable en TarijaJanpol Morales es nuevo refuerzo de Comunicaciones FCKadir Barría debuta con gol en el empate de Panamá ante BoliviaArgentina transmitirá sus partidos del Mundial 2026 por televisión públicaOutlawz representará a Panamá en el NFL Flag 13U International Championship5 predicciones arriesgadas para el Abierto de Australia 2026

    El cuadro Verdolaga fue el que tomó la iniciativa y logró reflejar su dominio en el marcador al minuto 23, cuando Heuyín Guardia definió con precisión para adelantar a Alianza y darle tranquilidad a su equipo durante gran parte del encuentro.

    Con la ventaja a su favor, Alianza manejó el partido y generó varias oportunidades para ampliar el marcador, pero la falta de contundencia mantuvo con vida a Tauro. Los taurinos, por su parte, tuvieron dificultades para encontrar claridad en ofensiva y pasaron largos tramos defendiendo en su propio campo.

    Al final, cuando parecía que los actuales subcampeones se quedarían con los tres puntos, apareció Jonathan Ceceña (89′) para marcar el gol del empate en los minutos finales del tiempo reglamentario, sellando la igualdad y rescatando un punto para Tauro en su debut.

    “Fue un buen partido. Al final, fue un descuido, pero no puedo quitar las cosas positivas que tenemos. Debemos concretar. Tuvimos tres llegadas para concretar el juego, pero hay que finalizarlas. Hay que seguir trabajando”, manifestó Palacios.

    Por el lado del Tauro, el entrenador Bernardo Redín reconoció la superioridad de Alianza y señaló que su equipo aún se encuentra en proceso de construcción.

    “Alianza fue superior a nosotros. Tuvieron más opciones, nosotros no tuvimos claridad de la mitad para arriba. Estamos tratando de que cojan la ida, pero creí que iba a ser más”, dijo Redín.

    “Con base en los juegos de preparación había visto mejores cosas, hoy no se vieron. Hay que seguir trabajando. Tienen buena capacidad”, añadió.

    En otros resultados de la jornada, Universitario venció 2-1 a Veraguas United, el CAI goleó 4-0 a Herrera FC, San Francisco FC empató 1-1 en casa ante Unión Coclé, y Sporting San Miguelito sorprendió al imponerse 3-0 a Plaza Amador.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • MOP adjudica a MECO la ampliación del Corredor de las Playas por $228.4 millones. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • La cadena completa del caso de peculado en la Autopista Arraiján-La Chorrera: poder, empresa y control fallido. Leer más
    • Renuncia Saquina Jaramillo a la dirección general de la Lotería Nacional de Beneficencia. Leer más