Panamá, 17 de mayo del 2026

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    LPF

    Alianza elimina a Veraguas y jugará la final contra Plaza Amador

    Guillermo Pineda G.
    Alianza elimina a Veraguas y jugará la final contra Plaza Amador
    El equipo de Alianza celebra el pase a la final de la LPF. LP/Guillermo Pineda

    El Alianza avanzó a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tras dejar en el camino al Veraguas, en la definición por penaltis, en el partido de vuelta de la ronda semifinal, que se jugó en el estadio Toco Castillo de Santiago.

    El partido terminó 1-1 en 90 minutos, lo que obligó a jugar 30 minutos más. Ambos equipos marcaron un tanto en los tiempos extras para el definitivo 2-2.

    Desde la tanda de los 12 pasos, Alianza fue más certero al marcar en tres de cuatro disparos, mientras que los pateadores de Veraguas no lograron anotar en tres remates.

    El partido de ida había quedado 0-0.

    La final del Torneo Clausura 2026 se jugará el próximo sábado 23 de mayo en el estadio Rommel Fernández, escenario donde Alianza se medirá al Plaza Amador, que busca el tricampeonato.

    Información en desarrollo...

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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