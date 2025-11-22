Alianza FC elimina al San Francisco y avanza a la final del Clausura 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Alianza firmó una noche histórica en el estadio Agustín Muquita Sánchez al derrotar el viernes 21 de noviembre 1-2 (2-3 global) al San Francisco y obtener su boleto a la final del Torneo Clausura 2025, en una semifinal vibrante que se decidió por contundencia y carácter en los momentos clave.

El conjunto verdolaga pegó primero al minuto 34, cuando Reynaldiño Verley apareció dentro del área chica para definir de derecha y abrir el marcador. Silenció parcialmente a los fanáticos monjes y dejó en claro que Alianza no había viajado a defender su ventaja global.

San Francisco reaccionó en el complemento y logró igualar el encuentro al 76, tras un cabezazo impecable del central Edgar Góndola en un tiro de esquina que devolvió la esperanza al cuadro local. La presión aumentaba y la serie volvía a quedar abierta.

Pero nueve minutos más tarde, al 85, llegó el gol que marcó la diferencia. John Jairo Alvarado, héroe aliancista, aprovechó una serie de rebotes en el área para sacar un remate potente que terminó en el fondo de la red, sentenciando el partido y la llave con un golazo que desató la euforia visitante.

“Sabíamos lo que San Francisco nos podía proponer. Esto fue trabajo y esfuerzo”, destacó tras el encuentro el técnico del Alianza, Jair Palacios.

En la misma línea, el veterano defensor Adolfo Machado, pieza clave en la campaña, subrayó el compromiso del equipo. “Era el objetivo que tenía por delante. En pretemporada, cada día, en cada entreno me exijo al máximo. Tengo 40 años… siempre he mantenido un profesionalismo y saber recuperarme. Con los muchachos, que se dejan guiar, llegamos a otra final”.

Con esta victoria, Alianza se convierte en el primer finalista del Clausura 2025, respaldado por una temporada marcada por la regularidad, la solidez defensiva y una eficacia determinante en instancias decisivas.

La final se disputará el 29 de noviembre en el histórico estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde el Alianza buscará su segundo título en la Liga Panameña de Fútbol, luego del campeonato obtenido en el Apertura 2022, en el que vencieron al Sporting San Miguelito (2-1).