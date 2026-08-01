Alianza logra su primera victoria y pone la mira en el reto internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto aliancista venció 1-0 al Árabe Unido con gol de Walters y ahora se prepara para su debut ante Saprissa.

El Alianza FC arrancó con victoria la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), al imponerse por 1-0 al Árabe Unido de Colón, en el estadio Armando Dely Valdés.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 39, tras una jugada por el sector izquierdo en la que el conjunto capitalino recuperó el balón y generó la acción ofensiva que terminó en los pies de Bayron Walters.

El delantero definió luego de una asistencia precisa de Carvajal, en una jugada en la que también hubo un desvío que terminó favoreciendo la anotación.

“Este triunfo puede estar, pero no quedo satisfecho porque al equipo le falta más fútbol de lo que yo sé que se debe jugar”, expresó Jair Palacios tras el compromiso.

Con este resultado, el equipo dirigido por Jair Palacios sumó su primera victoria del torneo, luego del empate sin goles conseguido en la jornada inaugural ante UMECIT FC. Por su parte, el Árabe Unido quedó con un balance de un empate y una derrota en este arranque de campeonato.

“Todos son titulares, todos son suplentes, hoy salió un equipo diferente con una actitud diferente, igual que el otro que también, un equipo que sacó uno y otro que sacó tres y ahí vamos peleando”, expresó el experimentado entrenador.

¡𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗝𝟮! 🗓⚽



Así se jugará la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la #LPFTigo 🏆🤩#NuestroFútbol pic.twitter.com/LtzeyMWloe — LPF TIGO (@LPFpanama) July 29, 2026

El conjunto aliancista, actual subcampeón del fútbol panameño, ahora deberá cambiar rápidamente el enfoque, ya que afrontará un nuevo reto a nivel internacional. El próximo miércoles debutará en la Copa Centroamericana 2026, cuando visite al Saprissa de Costa Rica en el estadio Ricardo Saprissa, en un duelo correspondiente al grupo C.

“La disponibilidad del grupo para mí es maravillosa. Lo que estamos trabajando ahora es tratar de mejorar esos pequeños baches que tenemos”, añadió.