Alianza vence a UMECIT en la Copa Centroamericana 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con gol de Alvin Mendoza, el conjunto de Jair Palacios mantiene vivas sus opciones de clasificación.

Alianza logró la noche del jueves una victoria clave la noche del jueves al imponerse 1-0 sobre UMECIT en el estadio Rommel Fernández, resultado que le permitió sumar sus primeros puntos en la Copa Centroamericana de Clubes de Concacaf 2026 y mantenerse con vida en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

El compromiso inició con intensidad en la zona media, donde ambos equipos intentaron imponer condiciones sin que ninguno lograra dominar con claridad la posesión del balón durante los primeros minutos.

La primera llegada de peligro fue para el conjunto aliancista al minuto 27, cuando Anthony Stewart probó desde media distancia, pero su remate se marchó desviado del arco defendido por Luis Lazo.

La diferencia en el marcador llegó poco después. Al minuto 30, Reyniel Perdomo filtró un balón al espacio para Alvin Mendoza, quien definió con potencia de pierna derecha para batir al guardameta de UMECIT y marcar el único tanto del encuentro.

Tras adelantarse, Alianza mantuvo la iniciativa ofensiva y volvió a acercarse con Stewart al 37’, aunque en esta ocasión Lazo controló sin mayores dificultades.

En la segunda mitad, el desarrollo del juego se mantuvo en la misma línea. Alianza apostó por el juego directo en busca de ampliar la ventaja, mientras UMECIT intentó sostenerse en defensa y generar peligro a través de transiciones rápidas.

El conjunto universitario tuvo una opción clara al minuto 63, cuando Hiberto Peralta quedó en buena posición, pero su remate no encontró portería.

Alianza también generó ocasiones para sentenciar el partido. José Marengo, al 81’, no logró concretar frente al arco, y minutos después Gilberto Rangel tuvo otra oportunidad, sin poder definir.

"Ha sido una noche maravillosa para nosotros." - Alvin Mendoza de Alianza FC 🎙️ pic.twitter.com/2EVYzIswFq — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2026

En los minutos finales, UMECIT estuvo cerca de empatar. Al 86’, Erick Rodríguez sacó un remate que exigió al guardameta Jean Ambuila, quien respondió con una intervención oportuna para asegurar la ventaja.

¡Termina la tercera semana de actividad en la Copa Centroamericana! 👊 pic.twitter.com/6evyyG7r30 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2026

El triunfo mantiene a Alianza con opciones de clasificación de cara a su próximo compromiso frente al Olimpia de Honduras. Por su parte, la derrota dejó a UMECIT sin posibilidades de avanzar en el torneo.