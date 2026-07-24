Alianza y Umecit abren el Apertura 2026 con la mira puesta en la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continuará este sábado con un duelo que reunirá a dos de los tres representantes panameños en competiciones internacionales: el subcampeón Alianza FC y Umecit FC.

Los dirigidos por Jair Palacios enfrentarán un camino difícil rumbo a una nueva final, ya que, además de equilibrar sus compromisos locales, volverán a competir a nivel internacional con su debut en la Copa Centroamericana.

El equipo verdolaga, que cayó 3-2 ante Plaza Amador en la final del Clausura 2026, fue uno de los conjuntos más consistentes en ataque durante la campaña regular, al marcar en 14 de los 16 partidos disputados. En los playoffs eliminó al CAI y a Veraguas United, en ambos casos mediante la tanda de penales.

Los ‘Pericos’ incorporaron al lateral Reyniel Perdomo y al delantero Ansony Frías, quienes regresan al club tras jugar a préstamo con Connecticut United FC y Maccabi Herzliya, respectivamente. Además, su capitán, el veterano defensor Adolfo Machado, volverá a liderar al conjunto aliancista a sus 41 años.

La baja más sensible para Alianza en esta temporada es la del máximo goleador de la campaña anterior, Heuyín Guardia, quien fichó por Técnico Universitario del fútbol ecuatoriano.

Por su parte, Umecit FC también vivirá su primera experiencia regional luego de obtener un cupo para la Copa Centroamericana. De hecho, ambos equipos también se enfrentarán en ese torneo, por lo que se verán las caras al menos tres veces durante este semestre.

Consultado sobre cómo cambia la planificación del equipo al disputar dos competiciones de manera simultánea, el entrenador de Umecit, Julio Infante aseguró que, aunque el reto será mayor, es uno que el propio club se ganó en la cancha.

“La rotación de nuestra plantilla será un poco más intensa, pero creo que estamos óptimos mental y físicamente para afrontar un reto que nosotros mismos hemos buscado”, adelantó Infante. Además, agregó que las aspiraciones del equipo son competir al máximo nivel en los cuatro partidos que disputarán en la Copa.

La temporada pasada estuvo llena de hitos para el club dirigido por Infante: superó la barrera de los 100 partidos en Primera División, registró la mayor cantidad de puntos en un torneo de su historia (25), logró clasificar a una siguiente fase por primera vez y alcanzó las semifinales, donde cayó ante Plaza Amador, eventual campeón del certamen.

El conjunto umecista reforzó su plantilla con las incorporaciones de los mediocampistas Dwann Oliveira, Nicholas Anderson y Alcides Díaz, además del lateral Carlos Noville.

Durante el torneo anterior, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones. Alianza se impuso 2-1 en el primer duelo, mientras que el segundo compromiso terminó igualado 1-1.

La pelota rodará desde las 6:15 p.m. en el estadio Rommel Fernández y el partido será transmitido por Fox.