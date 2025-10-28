Panamá, 28 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Torneo Clausura

    Alianza y Umecit dan un paso firme hacia la clasificación

    Humberto Cornejo
    Alianza y Umecit dan un paso firme hacia la clasificación
    El duelo entre Umecit y Tauro cerró la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Foto: Cortesía/LPF

    La Conferencia Este de la Liga Panameña de Fútbol dejó resultados clave en la pelea por los primeros lugares con los resultados de la jornada 14, cuando apenas restan dos fechas para el cierre de la ronda regular del Torneo Clausura 2025.

    +info

    World Kido Federation Summit 2025: Panamá consolida su posición en el HapkidoCopa Talento Colegial: un cierre con emociones, enseñanzas y momentos para recordarFreddie Freeman, sobre histórica victoria de Dodgers: ‘Este juego fue increíble’Arrancó la NBA 2025-2026: Fabricio Oberto y Ernesto Jerez analizan la nueva temporada

    Alianza logró un triunfo importante de visita ante Plaza Amador, imponiéndose 1-0 y consolidando su segunda posición con 25 puntos, gracias a una actuación sólida en defensa y al aprovechamiento de los espacios en ataque de su rival.

    Por su parte, Umecit venció 3-2 a Tauro, sumando tres unidades que le permitieron ascender al tercer lugar de la tabla con 23 puntos, desplazando momentáneamente a Sporting San Miguelito, que igualó 0-0 con Árabe Unido y se quedó con 21 puntos.

    Con estos resultados, la Conferencia Este mantiene a Plaza Amador al frente con 32 unidades, seguido de cerca por Alianza (25) y Umecit (23).

    En la cuarta casilla aparece Sporting San Miguelito con 21 puntos, sigue Árabe Unido con 18 unidades y en la última casilla Tauro con 13.

    Próxima jornada – Jornada 15

    • Tauro FC vs Sporting SM

    • CD Plaza Amador vs Umecit FC

    • Alianza FC vs Árabe Unido

    Con estos encuentros, los equipos buscarán afianzar sus posiciones y definir a los clasificados para la fase final. La atención estará puesta en el duelo entre Plaza Amador y Umecit, que podría resultar decisivo en la pelea por la clasificación de la Conferencia Este.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • DGI: juez ordena detención e imputa cargos a implicados en fraude a través de créditos fiscales. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más