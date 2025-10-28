Alianza y Umecit dan un paso firme hacia la clasificación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Conferencia Este de la Liga Panameña de Fútbol dejó resultados clave en la pelea por los primeros lugares con los resultados de la jornada 14, cuando apenas restan dos fechas para el cierre de la ronda regular del Torneo Clausura 2025.

Alianza logró un triunfo importante de visita ante Plaza Amador, imponiéndose 1-0 y consolidando su segunda posición con 25 puntos, gracias a una actuación sólida en defensa y al aprovechamiento de los espacios en ataque de su rival.

Por su parte, Umecit venció 3-2 a Tauro, sumando tres unidades que le permitieron ascender al tercer lugar de la tabla con 23 puntos, desplazando momentáneamente a Sporting San Miguelito, que igualó 0-0 con Árabe Unido y se quedó con 21 puntos.

Con estos resultados, la Conferencia Este mantiene a Plaza Amador al frente con 32 unidades, seguido de cerca por Alianza (25) y Umecit (23).

En la cuarta casilla aparece Sporting San Miguelito con 21 puntos, sigue Árabe Unido con 18 unidades y en la última casilla Tauro con 13.

Próxima jornada – Jornada 15

Tauro FC vs Sporting SM

CD Plaza Amador vs Umecit FC

Alianza FC vs Árabe Unido

Con estos encuentros, los equipos buscarán afianzar sus posiciones y definir a los clasificados para la fase final. La atención estará puesta en el duelo entre Plaza Amador y Umecit, que podría resultar decisivo en la pelea por la clasificación de la Conferencia Este.