Alisson: ‘Ancelotti es un gran gestor con una idea clara, simple y objetiva del fútbol’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El arquero brasileño Alisson Becker destacó el impacto que ha tenido Carlo Ancelotti en la selección de Brasil.

El arquero de Brasil, Alisson Becker, destacó durante una rueda de prensa este jueves el impacto que ha tenido la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la Canarinha y aseguró que el técnico italiano ha transformado el ambiente dentro del equipo gracias a su liderazgo y a la claridad de su idea futbolística.

Durante una conferencia de prensa realizada en el hotel de concentración de Brasil, en Basking Ridge, Nueva Jersey, el guardameta del Liverpool señaló que Ancelotti ha logrado que el grupo mantenga el enfoque en el trabajo y se aleje de las polémicas.

“Desde la llegada de Ancelotti, el ambiente se ha transformado. Es un tipo con una presencia muy fuerte y nos da tranquilidad. Ha hecho que estemos centrados en el trabajo y no en las polémicas”, expresó Alisson.

El portero calificó al entrenador italiano como una persona “resiliente y humilde”, con la inteligencia necesaria para “escoger las palabras en el momento oportuno”, y resaltó su capacidad para transmitir conceptos sencillos y efectivos.

ALISSON FALA DA MENTALIDADE QUE A SELEÇÃO BRASILEIRA DEVE TER EM NÃO SOFRER GOLS pic.twitter.com/3s4ebvsUgP — Paparazzo Rubro-Negro (@PapaRubroNegro) June 11, 2026

“Es un gran gestor y tiene una idea clara del fútbol. Una idea simple, objetiva, que facilita nuestro estilo de juego. Todo eso favorece a nuestro equipo”, afirmó.

Además, destacó la ilusión con la que el exentrenador del Real Madrid ha asumido el reto de dirigir a la selección brasileña.

“Consigo ver su alegría y agradecimiento por comandar a la selección brasileña, y nosotros lo percibimos. Ganó todo y está aquí con alegría y entusiasmo”, en un cargo con “tal vez más presión que el de presidente del país”, comentó.

Brasil piensa en Marruecos

La selección brasileña debutará el próximo 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium, en un partido correspondiente al Grupo C del Mundial de 2026.

En relación con el encuentro ante Marruecos, Alisson dijo que el grupo está confiado por “los entrenamientos, el trabajo y la calidad” de los jugadores que integran el elenco.

“Tenemos que crear expectativa para convertirnos en un equipo que gane el Mundial”, indicó.

Sin embargo, el guardameta consideró que no ser señalado como uno de los principales favoritos podría incluso beneficiar al conjunto brasileño.

“Los favoritismos no garantizan nada a nadie” y, a veces, hasta “traen un peso mayor”, sostuvo.

Recuperado físicamente

El arquero brasileño también despejó las dudas sobre su estado físico tras superar una lesión que lo afectó durante los meses previos a la Copa del Mundo.

“Estoy al 100 %”, aseguró.

Brasil disputará toda la fase de grupos en territorio estadounidense. Tras enfrentar a Marruecos, jugará contra Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará la primera ronda ante Escocia el 24 de junio en Miami.