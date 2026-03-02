Allen abrirá ante Cuba y Jurado frente a Puerto Rico en el Clásico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director José Mayorga aseguró que el objetivo es buscar la clasificación a la siguiente ronda.

El director de la selección nacional, José Mayorga, confirmó a Logan Allen y Ariel Jurado como sus dos primeros lanzadores abridores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Mayorga designó al grandes ligas Allen para el debut del viernes 6 de marzo ante Cuba, mientras que Jurado será el encargado de subir al montículo el sábado 7 de marzo frente a Puerto Rico, en dos compromisos clave para las aspiraciones del equipo istmeño.

En declaraciones ofrecidas a la Federación Panameña de Béisbol, el estratega destacó el ambiente que se vive dentro del grupo.

“Tuvimos una reunión para hablarles del tema de logística, de verdad que hay mucha energía, mucho ánimo, esperamos que se mantenga así para que las cosas salgan bien en este torneo”, dijo Mayorga.

El coclesano Ariel Jurado seguirá en la KBO con Samsung Lions.

Allen tuvo el año pasado marca de 8-11 y efectividad de 4.25, en 156.2 episodios con los Guardianes de Cleveland. Ponchó a 122 bateadores y dio 62 bases por boles.

Mientras que Jurado tuvo un 2025 con foja de 15-8 y un porcentaje de carreras limpias de 2.60, en 197 entradas con los Samsung Lions en Corea del Sur. También pasó por la guillotina a 142 y regaló 36 pasaportes.

El técnico también fue claro al señalar cuáles son los objetivos de Panamá en la máxima cita de selecciones.

“Clasificar a la siguiente ronda y seguir avanzando, obviamente hay que sacar los primeros partidos para ponernos en una buena posición para clasificar y después ganar los partidos desde cero para llegar a la final”, manifestó Mayorga, quien también dirigió a Panamá en el Premier12.

Grupo exigente en San Juan

Panamá quedó ubicada en el grupo A junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia, en un sector de alta exigencia que se disputará en el estadio Hiram Bithorn.

El debut será el viernes 6 de marzo ante Cuba (11:00 a.m.). Posteriormente, enfrentará a Puerto Rico el sábado 7, a Canadá el domingo 8 y cerrará la fase de grupos el lunes 9 de marzo frente a Colombia.

Con la rotación inicial definida, Panamá apunta a comenzar con solidez en el montículo para colocarse en posición favorable desde el arranque del torneo.