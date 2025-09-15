Panamá, 16 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Béisbol

    Allen Córdoba celebra título con los Diablos Rojos de México

    Humberto Cornejo
    Allen Córdoba celebra título con los Diablos Rojos de México
    Allen Córdoba fue una figura importante en el título de los Diablos Rojos. Foto: Tomada de @DiablosRojosMX

    El pelotero panameño Allen Córdoba escribió una nueva página en su carrera, al consagrarse campeón de la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos de México, que barrieron 4-0 a los Charros de Jalisco, en la Serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol.

    “No estuve el año pasado, pero este año me tocó aportar y nada, fue algo muy bonito, una organización muy grande y bueno, se ve el trabajo que se logró durante toda la temporada”, expresó Córdoba.

    “Bueno, yo estuve desde la mitad, pero me siento parte del equipo siempre”, añadió.

    Los Diablos Rojos lograron el título el domingo 14 de septiembre, al derrotar de visitante 7-3 a los Charros, en el estadio Panamericano.

    Con esta victoria, los capitalinos lograron el bicampeonato, luego de que en 2023 habían vencido también por barrida a los Sultanes de Monterrey.

    Córdoba, de 29 años, vivió un campeonato especial al enfrentar precisamente a los Charros, equipo del que llegó a los Diablos a mitad de temporada en condición de préstamo.

    En la temporada regular, Córdoba mantuvo una línea ofensiva sólida al batear para .352, con seis cuadrangulares y 39 carreras empujadas. Con los Diablos, su aporte se reflejó en un promedio de .250, con cuatro jonrones y 13 empujadas.

    Sin embargo, fue en la postemporada donde su bate se hizo sentir con fuerza. En 18 juegos, el istmeño conectó para .329, sumando dos cuadrangulares y 14 carreras producidas, estadísticas que reflejan su peso en momentos decisivos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Fallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise en apartamento de San Francisco. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • Thomas Christiansen igualará al Bolillo Gómez: Panamá volverá a su mejor posición histórica 11 años después. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más