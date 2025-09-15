Allen Córdoba celebra título con los Diablos Rojos de México

El pelotero panameño Allen Córdoba escribió una nueva página en su carrera, al consagrarse campeón de la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos de México, que barrieron 4-0 a los Charros de Jalisco, en la Serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol.

“No estuve el año pasado, pero este año me tocó aportar y nada, fue algo muy bonito, una organización muy grande y bueno, se ve el trabajo que se logró durante toda la temporada”, expresó Córdoba.

“Bueno, yo estuve desde la mitad, pero me siento parte del equipo siempre”, añadió.

¡CAMPEONEEEEEEES!🔴😈



Así se coronan los Diablos Rojos del México en la Serie del Rey



¡Felicidades!🔥 pic.twitter.com/Wy8Scw8uwF — Claro Sports (@ClaroSports) September 15, 2025

Los Diablos Rojos lograron el título el domingo 14 de septiembre, al derrotar de visitante 7-3 a los Charros, en el estadio Panamericano.

Con esta victoria, los capitalinos lograron el bicampeonato, luego de que en 2023 habían vencido también por barrida a los Sultanes de Monterrey.

Córdoba, de 29 años, vivió un campeonato especial al enfrentar precisamente a los Charros, equipo del que llegó a los Diablos a mitad de temporada en condición de préstamo.

En la temporada regular, Córdoba mantuvo una línea ofensiva sólida al batear para .352, con seis cuadrangulares y 39 carreras empujadas. Con los Diablos, su aporte se reflejó en un promedio de .250, con cuatro jonrones y 13 empujadas.

Allen Córdoba se convirtió en un auténtico ídolo de los Diablos Rojos del México



El panameño recibió una gran ovación de los aficionados en el Estadio Panamericano pic.twitter.com/Rd5dx8IE7C — Erick Aguirre (@erick_aguirreh) September 15, 2025

Sin embargo, fue en la postemporada donde su bate se hizo sentir con fuerza. En 18 juegos, el istmeño conectó para .329, sumando dos cuadrangulares y 14 carreras producidas, estadísticas que reflejan su peso en momentos decisivos.