Panamá, 10 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Allen Córdoba pone fin a su ciclo con Panamá tras el Clásico Mundial de Béisbol

    El jardinero bocatoreño anunció su retiro, al terminar partido contra Colombia.

    Humberto Cornejo
    Allen Córdoba pone fin a su ciclo con Panamá tras el Clásico Mundial de Béisbol
    Allen Córdoba fue una baja importante para la selección de Panamá. Foto: Cortesía/LPF

    El jardinero Allen Córdoba anunció su retiro de la selección de béisbol de Panamá, luego de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

    +info

    El incidente Araúz-Mayorga deja mal parada a PanamáEdmundo Sosa califica como ‘fracaso total’ la eliminación de Panamá del Clásico MundialBalance de Panamá en el Clásico Mundial: pitcheo sólido y ofensiva irregularJonathan Araúz critica las decisiones del técnico José Mayorga tras el Clásico Mundial

    El pelotero bocatoreño, de 30 años, formó parte del equipo panameño que compitió en el certamen internacional, aunque una lesión limitó considerablemente su participación durante el torneo.

    Córdoba fue titular en el primer partido frente a la selección de Cuba, encuentro en el que se fue sin imparables en cuatro turnos al bate.

    Esta fue la segunda participación del jardinero en un Clásico Mundial, luego de haber disputado también la edición de 2023.

    “Bueno, creo que es momento de dar un paso al costado y brindarle la oportunidad a los muchachos más jóvenes que vienen en camino creo que mi ciclo con la selección ha terminado. Una lástima que haya terminado de esta manera, una lesión no me permitió ayudar al equipo y es frustrante eso”, publicó Córdoba en sus redes sociales.

    El pelotero también expresó su satisfacción por haber representado al país a lo largo de su carrera con la camiseta nacional.

    “Creo que di todo lo que tenía para Panamá, consiguiendo muchas cosas para el país. Fue maravilloso representar a mi país siempre que pude y me voy satisfecho porque siempre di el máximo por mi país que tanto amo”, agregó.

    En el béisbol profesional, Córdoba viene de conquistar el campeonato la temporada pasada con los Diablos Rojos de México en la Liga Mexicana de Béisbol.

    Durante el invierno también jugó con los Yaquis de Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico, además de participar en la Serie del Caribe como parte de la segunda representación de México.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Juicio por peculado en Panamá: cómo falló el sistema que debía frenar los sobreprecios en obras viales. Leer más
    • Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia. Leer más