Allen Córdoba pone fin a su ciclo con Panamá tras el Clásico Mundial de Béisbol

El jardinero Allen Córdoba anunció su retiro de la selección de béisbol de Panamá, luego de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El pelotero bocatoreño, de 30 años, formó parte del equipo panameño que compitió en el certamen internacional, aunque una lesión limitó considerablemente su participación durante el torneo.

Córdoba fue titular en el primer partido frente a la selección de Cuba, encuentro en el que se fue sin imparables en cuatro turnos al bate.

Esta fue la segunda participación del jardinero en un Clásico Mundial, luego de haber disputado también la edición de 2023.

“Bueno, creo que es momento de dar un paso al costado y brindarle la oportunidad a los muchachos más jóvenes que vienen en camino creo que mi ciclo con la selección ha terminado. Una lástima que haya terminado de esta manera, una lesión no me permitió ayudar al equipo y es frustrante eso”, publicó Córdoba en sus redes sociales.

El pelotero también expresó su satisfacción por haber representado al país a lo largo de su carrera con la camiseta nacional.

“Creo que di todo lo que tenía para Panamá, consiguiendo muchas cosas para el país. Fue maravilloso representar a mi país siempre que pude y me voy satisfecho porque siempre di el máximo por mi país que tanto amo”, agregó.

En el béisbol profesional, Córdoba viene de conquistar el campeonato la temporada pasada con los Diablos Rojos de México en la Liga Mexicana de Béisbol.

Durante el invierno también jugó con los Yaquis de Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico, además de participar en la Serie del Caribe como parte de la segunda representación de México.