Allen Córdoba, versatilidad y experiencia para Panamá en el Clásico Mundial

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El bocatoreño, uno de los beisbolistas más completos de Panamá, será clave para la selección en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La Selección de Béisbol de Panamá contará con un jugador de múltiples facetas en su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Se trata del bocatoreño Allen Córdoba, quien se ha consolidado como uno de los beisbolistas más completos de la región.

Con su habilidad para desempeñarse tanto en los jardines como en el cuadro interior, Córdoba será una pieza clave para José Mayorga en un equipo que, más que nunca, necesita versatilidad y adaptación en todas sus líneas.

En un roster lleno de talento, el lugar en el outfield se disputará entre Enrique Bradfield Jr., José Ramos y Jhonny Santos, lo que hace aún más importante la disponibilidad de Córdoba para ocupar cualquier puesto en los jardines.

“La competencia siempre es buena. Aquí, cada compañero sabe lo que tiene que hacer. Siempre voy a estar ahí apoyando, siempre voy a estar dándole el máximo”, dijo Córdoba durante un entrenamiento de la selección.

“Esto es Panamá, esto es un equipo, somos una familia y aquí nos vamos a apoyar todos”, añadió.

Córdoba es conocido por su bateo consistente, su velocidad en las bases y su sólida defensa. Durante su última campaña en el béisbol mexicano, tuvo destacadas actuaciones tanto en la liga de verano como en la invernal.

Con los Diablos Rojos y Charros, su promedio fue de .352, con seis jonrones y 39 carreras remolcadas. También conquistó el campeonato como refuerzo con los Diablos. Con los Yaquis de Obregón, jugó la temporada 2025-2026, bateando para .280 con un cuadrangular y 23 impulsadas. Además, se robó 70 bases en total entre ambos torneos y anotó 131 veces.

“Físicamente me siento bien. Sabes que siempre me preparo, siempre he tenido eso. En mi trayectoria siempre me he preparado fuerte para todas las cosas que tenga en el camino y, gracias a Dios, estoy al 100% para dar el máximo”, expresó.

Córdoba también dejó en claro su disposición para ser utilizado en el cuadro interior y en los jardines, dependiendo de lo que necesite el estratega panameño.

“Estoy disponible para donde me necesiten. Este compromiso que tengo con el país, yo estoy a disposición de donde Mayorga me necesite. Los que conocen mi carrera saben que fui infield, ahorita estoy en el outfield. Si me necesitan en el infield, ahí voy a estar para dar el máximo también", comentó.

Este será el segundo Clásico Mundial de Béisbol para Córdoba, quien ya participó en la edición de 2023, y se prepara para brindar su experiencia en este evento internacional. Aunque ha sido una figura destacada en el béisbol mexicano desde su llegada a la liga en 2022 con los Charros de Jalisco, no descarta tener el sueño de regresar al sistema de Grandes Ligas.

“Gracias a Dios, yo estoy bien en México, me ha ido bien, he hecho mi carrera ahí. Tengo un contrato con los Charros, tengo que regresar. Pero si se presenta la oportunidad, bienvenido sea, para eso jugamos y siempre está en mi mente, ojalá que tenga la oportunidad de un día volver al sistema de Grandes Ligas”, añadió.