Alonso celebra y Valverde reconoce la fuerza del Madrid

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dijo después de la contundente victoria frente al Athletic Club (0-3) que el partido de San Mamés ha sido “probablemente el más redondo” que ha completado el equipo blanco esta temporada.

“Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante”, explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Alonso destacó “el rendimiento” y la “calidad colectiva” exhibida por sus futbolistas en ‘La Catedral’ para “controlar el partido” de una manera “muy estable”. “Después del empate en Girona sabíamos que era un momento importante. El calendario era muy exigente y había que sacarlo adelante”, incidió.

A nivel individual, destacó los dos “golazos” de Kylian Mbappé y su “muy buena conexión” con Vinicius. “Está en un muy buen momento”, apostilló el técnico guipuzcoano, y sobre la actuación de Thibaut Courtois destacó que “no es noticia que haga paradas decisivas”.

“Nos ha permitido mantener la ventaja para seguir creciendo en el partido”, señaló sobre las intervenciones del guardameta belga en la primera mitad a disparos de Gorka Guruzeta y Alex Berenguer que evitaron en ese momento que el Athletic empatara el partido.

Ernesto Valverde, director técnico del Athletic Club, también compartió sus impresiones del partido.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió tras la clara derrota frente al Real Madrid (0-3) que el equipo blanco “fue mejor” y subrayó que la clave de su superioridad fue que “no solo tiene calidad, sino un potencial físico diferencial”.

“Todos los equipos grandes de Europa, aparte de calidad técnica, tienen esa potencia física que te dificulta llegar a la presión porque se anticipan y se te echan encima rápido. Ellos además son muy precisos y cualquier control de Mbappé era una situación de peligro”, señaló Valverde.

El técnico reconoció que el 0-1 les hizo mucho daño y después tuvieron un “momento muy malo”, aunque tuvieron “dos jugadas con Guruzeta y Berenguer para meterse en el partido”, a las que “respondió bien” Courtois.

“El Madrid ha sido mejor que nosotros. Nos ha ganado y en tres días tenemos otro partido y nos tenemos que levantar. No es algo que no hayamos hecho otras veces”, apuntó Valverde, antes de admitir que este partido les va a obligar a “rehacerse físicamente y mentalmente” para encarar sus próximas citas en San Mamés ante Atlético de Madrid y PSG.

“Lo que quieres en estos partidos es que no te hagan daño y salir reforzado, si no es por el resultado por el juego o por haber estado a punto de ganar. Hoy no hemos estado a punto de ganar. Es un resultado duro, pero el sábado viene el Atlético y el partido cobra aún más importancia”, reflexionó.