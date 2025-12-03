Panamá, 03 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LALIGA

    Alonso celebra y Valverde reconoce la fuerza del Madrid

    EFE
    Alonso celebra y Valverde reconoce la fuerza del Madrid
    El entrenador del Athletic Club de Bilbao Ernesto Valverde y el entrenador del real Madrid Xavi Alonso, durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid, este miércoles en el estadio de San Mamés en Bilbao.- EFE/ Javier Zorrilla

    Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dijo después de la contundente victoria frente al Athletic Club (0-3) que el partido de San Mamés ha sido “probablemente el más redondo” que ha completado el equipo blanco esta temporada.

    “Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante”, explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

    Alonso destacó “el rendimiento” y la “calidad colectiva” exhibida por sus futbolistas en ‘La Catedral’ para “controlar el partido” de una manera “muy estable”. “Después del empate en Girona sabíamos que era un momento importante. El calendario era muy exigente y había que sacarlo adelante”, incidió.

    A nivel individual, destacó los dos “golazos” de Kylian Mbappé y su “muy buena conexión” con Vinicius. “Está en un muy buen momento”, apostilló el técnico guipuzcoano, y sobre la actuación de Thibaut Courtois destacó que “no es noticia que haga paradas decisivas”.

    “Nos ha permitido mantener la ventaja para seguir creciendo en el partido”, señaló sobre las intervenciones del guardameta belga en la primera mitad a disparos de Gorka Guruzeta y Alex Berenguer que evitaron en ese momento que el Athletic empatara el partido.

    Ernesto Valverde, director técnico del Athletic Club, también compartió sus impresiones del partido.

    Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió tras la clara derrota frente al Real Madrid (0-3) que el equipo blanco “fue mejor” y subrayó que la clave de su superioridad fue que “no solo tiene calidad, sino un potencial físico diferencial”.

    “Todos los equipos grandes de Europa, aparte de calidad técnica, tienen esa potencia física que te dificulta llegar a la presión porque se anticipan y se te echan encima rápido. Ellos además son muy precisos y cualquier control de Mbappé era una situación de peligro”, señaló Valverde.

    El técnico reconoció que el 0-1 les hizo mucho daño y después tuvieron un “momento muy malo”, aunque tuvieron “dos jugadas con Guruzeta y Berenguer para meterse en el partido”, a las que “respondió bien” Courtois.

    “El Madrid ha sido mejor que nosotros. Nos ha ganado y en tres días tenemos otro partido y nos tenemos que levantar. No es algo que no hayamos hecho otras veces”, apuntó Valverde, antes de admitir que este partido les va a obligar a “rehacerse físicamente y mentalmente” para encarar sus próximas citas en San Mamés ante Atlético de Madrid y PSG.

    “Lo que quieres en estos partidos es que no te hagan daño y salir reforzado, si no es por el resultado por el juego o por haber estado a punto de ganar. Hoy no hemos estado a punto de ganar. Es un resultado duro, pero el sábado viene el Atlético y el partido cobra aún más importancia”, reflexionó.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo. Leer más
    • Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá. Leer más
    • Nueva abogada asociada.. Leer más
    • MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono. Leer más
    • Vuelos a Venezuela: aeropuerto fronterizo elevará en 15% las frecuencias para atender a pasajeros varados. Leer más