Se registra altercado entre Pumita Rodríguez y Waterman en pleno entrenamiento de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El seleccionador Thomas Christiansen fue consultado en inglés sobre el incidente y restó dramatismo a lo sucedido.

La última práctica de la selección de fútbol de Panamá antes de enfrentar a Inglaterra dejó una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Durante el entrenamiento de este viernes en el complejo del New York Red Bulls, en East Hanover, Nueva Jersey, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez protagonizaron un intercambio verbal que terminó con un empujón y la intervención de dos de sus compañeros.

La secuencia fue difundida por la cuenta de SportsCenter Brasil y mostró a Waterman reclamándole verbalmente a Pumita Rodríguez durante un ejercicio. En medio de la discusión, el experimentado delantero colocó una mano sobre el jugador del Juárez de México, quien respondió retirándosela y empujándolo con la mano izquierda.

Waterman continuó dirigiéndose a Rodríguez con gestos y palabras, mientras Eric Davis y Yoel Bárcenas intervinieron para contener al delantero y evitar que la situación pasara a mayores.

Horas después, durante la conferencia de prensa oficial previa al partido ante Inglaterra en el MetLife Stadium, el seleccionador Thomas Christiansen fue consultado en inglés sobre el incidente y restó dramatismo a lo sucedido.

“Respecto a lo que ocurrió hoy en el entrenamiento, es una situación normal. Incluso me gustaría verla más a menudo porque significa que el equipo está vivo, que los jugadores tienen carácter y quieren competir por un puesto”, respondió el entrenador.

Panamá afrontará este sábado su último compromiso del torneo frente a Inglaterra, ya eliminada de la competencia tras las derrotas por 1-0 frente a Ghana y Croacia.