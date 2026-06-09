Álvaro Arbeloa oficialmente deja de ser el entrenador del Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Real Madrid anunció la salida de Álvaro Arbeloa tras una etapa de 28 partidos en la que no logró conquistar títulos, pero mantuvo al club en la pelea por LaLiga y la Champions.

El Real Madrid ha anunciado este martes de manera oficial que Álvaro Arbeloa deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol.

“El Real Madrid CF y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, informa el club blanco.

El Real Madrid agrega que “se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó” a la cantera, “ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad”. “Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, agrega.

“El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, concluye.

Arbeloa se hizo cargo del equipo en sustitución de Xabi Alonso y su primer partido fue una eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, rival de Segunda División.

LO QUE ERA UN SECRETO A VOCES HOY SE HACE OFICIAL😱



Real Madrid anunció oficialmente la salida por mutuo acuerdo de Álvaro Arbeloa del banquillo merengue tras media temporada con el club✍🏻



Próximo capítulo...José Mourinho👀⏳ pic.twitter.com/tC2i0NP519 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 9, 2026

Tropiezo que hacía perder las opciones de levantar un título, como más tarde ocurriría en LaLiga EA Sports, pasando de estar a cuatro puntos del liderato en enero a finalizar la competición a ocho, tras decir adiós a 14 en el clásico, y en una Liga de Campeones en las que se impuso en eliminatorias a José Mourinho, su presumible sucesor, y Pep Guardiola.

Las tensiones internas, que se hicieron públicas, han marcado su último mes de trabajo. La agresión del alemán Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras; la pelea, en dos días consecutivos, del francés Aurelien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde que acabó con este sufriendo un traumatismo craneoencefálico producto de una caída en plena discusión en el vestuario; enfrentamientos con Dani Carvajal, primer capitán, Raúl Asencio y con un Dani Ceballos que acabó la temporada apartado... y un Kylian Mbappé cuya vida extradeportiva pasó a un primer plano.

Conflictos con los que tuvo que lidiar un Arbeloa que asegura todo hubiera “sido diferente” si él hubiera empezado la temporada. Pero no fue así y su futuro está lejos de un Real Madrid en el que se formó como entrenador, empezando en el Infantil A en 2020.

Dice adiós sin títulos y sin colchón tras caer en cuartos de final de la ‘Champions’ ante el Bayern de Múnich. Arbeloa pudo con Mourinho y Guardiola pero no con el equipo de Vincent Kompany, con un global de 6-4 en contra en la eliminatoria pero con la prórroga en Alemania en su mano hasta la expulsión del francés Eduardo Camavinga.

A 5 minutos para el final... ¡¡EXPULSADO CAMAVINGA EN REAL MADRID!!



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El minuto 86, en el que fue expulsado por doble amarilla; la segunda, tras demorar el saque de una falta. Actuación arbitral criticada por el club y por el propio Arbeloa, confiantes en que, de no haber sido expulsado su futbolista, podrían haber pasado una eliminatoria que ya en los minutos 89 y 94 Luis Díaz y Michael Olise, respectivamente, se encargaron de sentenciar.

Tras esto, la Liga perdida con derrota en el clásico ante el Barcelona fue la confirmación de un proyecto acabado. El de un Arbeloa que deja el Real Madrid tras 28 partidos en los que logró 18 victorias, dos empates y ocho derrotas.

Encuentros en los que dio protagonismo a la cantera, como prometió el día de su presentación. Thiago Pitarch se convirtió en un habitual del primer equipo, mientras que Manuel Ángel tuvo minutos en cuatro partidos de Liga y en dos de Liga de Campeones.

Además, David Jiménez fue titular en Mestalla; Jorge Cestero alcanzó importancia en el primer tramo de Arbeloa que se fue diluyendo; César Palacios participó en seis partidos; Daniel Mesonero disputó siete minutos en ‘Champions’ y Álvaro Leiva cuatro en Liga.

Jugadores que llevaron también a Arbeloa hasta el banquillo de un primer equipo del que se despidió el sábado, aunque espera, sea un “hasta luego”.