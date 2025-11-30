Amarelis De Mera: ‘Competir contra potencias nos da la experiencia que necesitamos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La entrenadora de la selección de futsal femenina de Panamá, Amarelis De Mera, resumió la emoción y la valentía mostrada por sus jugadoras tras su participación en la primera Copa del Mundo de Futsal Femenino, una experiencia que —más allá de los resultados— considera que dejó un mensaje de crecimiento, aprendizaje y resiliencia para todo el país.

La Roja Femenina cerró su debut mundialista con tres derrotas en el Grupo D, ante potencias consolidadas como Italia (17-0), Irán (6-2) y Brasil (9-0). Sin embargo, De Mera destacó que, pese al duro camino, el equipo se mantuvo firme, unido y dispuesto a competir hasta el final.

¡DÍA DE PARTIDO🔥👊🏼!



La Selección Femenina de #PanamáFutsal🇵🇦 se medirá este sábado 29 a Brasil🇧🇷, por la última jornada de la fase de grupos del Mundial🏆.



🗓️29 de noviembre

🇵🇦 vs 🇧🇷

🕕6:30am

🏟️Philsports Arena

📺 FIFA Plus#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/D0Qbh00pZ0 — FEPAFUT (@fepafut) November 29, 2025

“Vinimos acá a competir, lastimosamente no se dieron los resultados como queríamos. Sabemos el nivel y la intensidad con que se juegan acá todos estos equipos y las potencias que nos tocó en este grupo”, dijo De Mera.

“Esto es un aprendizaje, seguir trabajando para que estas chicas puedan desarrollarse de la mejor manera. Competir contra estos equipos nos da mucha experiencia; creo que es el nivel en el que queremos estar”.

Esta selección llegó a este escenario tras un proceso histórico que incluyó el subcampeonato en las eliminatorias y la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos. Incluso en medio de un grupo extremadamente complicado, la entrenadora encontró señales de progreso.

“Si podemos ver, fuimos subiendo un poquito el nivel en cada partido. Sabíamos que el grupo que nos tocó era bastante difícil”, manifestó De Mera.

“El primer partido nos golpeó bastante y tratamos de recuperar el equipo lo más rápido posible psicológicamente para el siguiente”.

La joven estratega mencionó que enfrentarse a equipos como Brasil deja mucho aprendizaje, experiencia y claridad sobre el nivel que se debe buscar.

“Esperamos, y todas las chicas están esperando, que se pueda hacer una liga con más equipos. Esto es fundamental para que puedan tener ese desarrollo y que puedan estar jugando mucho más tiempo y adquieran más conocimientos de esta disciplina”, manifestó De Mera, quien no pudo esconder su emoción.

“Muy emocionada con esta experiencia. Queda guardada para siempre en mi corazón… compartir esto con todas estas chicas ha sido especial”, finalizó.