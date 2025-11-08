Panamá, 08 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mundial de futsal

    Amarelis De Mera define la lista de Panamá para el Mundial Femenino de Futsal

    Humberto Cornejo
    Amarelis De Mera define la lista de Panamá para el Mundial Femenino de Futsal
    Panamá debutará en la gran fiesta del futsal femenino en Asia.

    La directora técnica Amarelis De Mera oficializó este sábado la lista de 14 jugadoras que vestirán los colores de Panamá en la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, que se disputará en Manila, Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

    El conjunto nacional iniciará su última semana de entrenamientos en territorio panameño el lunes 10 de noviembre, desde las 9:30 a.m. en el Yappy Park, donde permanecerá concentrado hasta el domingo 16. Posteriormente, el grupo viajará a Manila el lunes 17 por la noche, para ultimar detalles de preparación antes del debut.

    Amarelis De Mera define la lista de Panamá para el Mundial Femenino de Futsal
    Amarelis De Mera, directora de la selección femenina de futsal de Panamá, en la entrevista en La Prensa. Foto: Itzaly Pérez

    Panamá hará su estreno en la cita mundialista el domingo 23 de noviembre ante Italia, seguido de los compromisos frente a Irán (miércoles 26 de noviembre) y Brasil (sábado 29 de noviembre), con el objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo.

    La selección panameña selló su boleto al Mundial tras una destacada participación en el Premundial de Concacaf, donde venció 3-1 a Costa Rica en semifinales, el pasado 4 de mayo, y se quedó con el subcampeonato tras caer 8-2 ante Canadá en la final.Este grupo también logró la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos, consolidándose como una de las potencias emergentes del futsal femenino en la región.

    Amarelis De Mera define la lista de Panamá para el Mundial Femenino de Futsal
    Estefanía Salas conduce el balón en el duelo contra México. Cortesía/Fepafut

    Lista de convocadas

    Porteras: Nadia Ducreux, Mariam Sanjur.

    Cierres: Estefanía Salas, Ariadna Abadía, Caroline Milord, María Montenegro, Maryorie Pérez.

    Alas: Kenia Rangel, Maritza Escartín, Gloria Sáenz, Laurie Batista, Elibeth Vásquez.

    Pivotes: Erika Hernández, Arianys Arguelles.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Contraloría cautela cuentas y propiedades al exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo. Leer más