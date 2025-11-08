Amarelis De Mera define la lista de Panamá para el Mundial Femenino de Futsal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La directora técnica Amarelis De Mera oficializó este sábado la lista de 14 jugadoras que vestirán los colores de Panamá en la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, que se disputará en Manila, Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

El conjunto nacional iniciará su última semana de entrenamientos en territorio panameño el lunes 10 de noviembre, desde las 9:30 a.m. en el Yappy Park, donde permanecerá concentrado hasta el domingo 16. Posteriormente, el grupo viajará a Manila el lunes 17 por la noche, para ultimar detalles de preparación antes del debut.

Panamá hará su estreno en la cita mundialista el domingo 23 de noviembre ante Italia, seguido de los compromisos frente a Irán (miércoles 26 de noviembre) y Brasil (sábado 29 de noviembre), con el objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo.

La selección panameña selló su boleto al Mundial tras una destacada participación en el Premundial de Concacaf, donde venció 3-1 a Costa Rica en semifinales, el pasado 4 de mayo, y se quedó con el subcampeonato tras caer 8-2 ante Canadá en la final.Este grupo también logró la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos, consolidándose como una de las potencias emergentes del futsal femenino en la región.

Lista de convocadas

Porteras: Nadia Ducreux, Mariam Sanjur.

Cierres: Estefanía Salas, Ariadna Abadía, Caroline Milord, María Montenegro, Maryorie Pérez.

Alas: Kenia Rangel, Maritza Escartín, Gloria Sáenz, Laurie Batista, Elibeth Vásquez.

Pivotes: Erika Hernández, Arianys Arguelles.