Amaya reaparece en Triple A mientras los Cubs aseguran el boleto a la postemporada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Doble motivo de celebración en la organización de los Cachorros de Chicago. Mientras el equipo grande selló su clasificación a la postemporada de las Grandes Ligas, el receptor panameño Miguel Amaya regresó a la acción tras una prolongada ausencia por lesión.

Chicago venció el miércoles 8-4 a los Piratas de Pittsburgh para garantizar su primera aparición en los playoffs desde 2020. Ian Happ brilló con un cuadrangular y tres carreras impulsadas, mientras Nico Hoerner aportó dos imparables y anotó en tres ocasiones. Los Cubs, que lideran la clasificación de comodines de la Liga Nacional con marca de 88-64, atraviesan un gran momento tras encadenar cuatro victorias consecutivas y siete en sus últimos ocho compromisos.

El encuentro se inclinó en la sexta entrada, cuando errores del relevista dominicano Yohan Ramírez y del receptor Joey Bart abrieron la puerta para tres anotaciones. Michael Busch rompió el empate con un elevado de sacrificio que impulsó a Dansby Swanson, seguido por sencillos productores de Happ y Justin Turner. Aaron Civale (4-9) fue el ganador tras lanzar tres entradas sin permitir anotaciones.

Los Cubs iniciaron con fuerza al fabricar cuatro carreras en la primera entrada. Happ conectó su 23° jonrón de la campaña, un batazo de dos carreras ante el cubano Johan Oviedo, mientras que el venezolano Moisés Ballesteros añadió un cuadrangular solitario, el segundo en su joven carrera. Pittsburgh igualó el duelo con un jonrón de tres carreras de Joey Bart y un boleto con las bases llenas a Andrew McCutchen, pero no volvió a anotar.

De forma paralela, Amaya disputó en Triple A su segundo encuentro en menos de 24 horas con los Iowa Cubs, que cayeron 5-1 ante Toledo. El receptor santeño de 26 años se fue en blanco en tres turnos, incluyendo un rodado para doble play y un largo elevado al jardín central. El martes había conectado un sencillo remolcador en cinco turnos.

Miguel Amaya drives in a run!



3-1 Toledo pic.twitter.com/aYqLCNL1Ib — Iowa Cubs (@IowaCubs) September 17, 2025

Amaya no jugaba desde hace 34 días, debido a un esguince de tobillo izquierdo que sufrió en Toronto el 13 de agosto.

El viacrucis de Amaya inició el 24 de mayo cuando a una distensión en el oblicuo lo obligó a descansar por cerca de dos meses.

Con los Cachorros, Amaya acumula promedio de .281, con cuatro cuadrangulares, 25 impulsadas y OPS de .814 en 28 partidos.

Se espera que pueda reintegrarse a los Cubs antes de finalizar la campaña regular y quedar disponible para la postemporada.

A Chicago le restan cuatro partidos en Cincinati y serie de tres partidos en Wrigley Field ante los Mets y los Cardinals.