    CAMINO AL MUNDIAL 2026

    La selección de Panamá sufre bloqueos e insultos racistas en Guatemala

    Humberto Cornejo
    Pancarta con la que fue recibida la selección de Panamá en Guatemala. Foto: Tomada de @valtex_gt

    La selección de fútbol de Panamá fue recibida en un ambiente agresivo a su llegada a Guatemala, donde este jueves 13 de noviembre enfrentará a la selección chapina en el estadio El Trébol, por la penúltima jornada de la eliminatoria mundialista rumbo al Mundial 2026.

    El combinado panameño fue objeto de insultos racistas, gritos vulgares y una pancarta ofensiva en la que se podía leer: “Panameños HDP”.

    Además, se registraron momentos de tensión cuando el bus que transportaba al plantel panameño fue bloqueado por un grupo de personas durante su trayecto desde el aeropuerto hasta el hotel.

    El técnico de la selección panameña, Thomas Christiansen, restó dramatismo a los hechos, asegurando que son situaciones propias de este tipo de competencias, pero sin dejar de reconocer la complejidad del entorno.

    El jueves 13 de noviembre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió al tema: “Ojalá todo salga bien. Repudio como panameño la agresión poco civilizada de atacar a un equipo rival”.

    En la rueda de prensa ofrecida la noche de este miércoles se informó que el equipo panameño no iba a realizar el reconocimiento en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como “Estadio Del Trébol”, y que los jugadores panameños se iban a mantener descansando en el hotel de concentración.

    Por su parte, se comenta que la Federación Panameña de Fútbol (FPF) envió una carta formal a la FIFA y a la Concacaf, en la que adjuntó evidencia de los incidentes ocurridos durante la llegada del equipo.

    El partido entre Guatemala y Panamá está programado para este jueves a las 9:00 p.m. (hora panameña), en el estadio “El Trébol”, un recinto conocido por su cercanía del público con el terreno de juego.

    Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, en un grupo donde cada jornada puede definir el destino de las selecciones.

