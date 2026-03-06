‘Amé el arroz con pollo’: Jaylinn Hawkins visita Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jaylinn Hawkins, jugador de los New England Patriots con raíces panameñas, visitó el país tras disputar el Super Bowl LX y compartió con atletas y fanáticos.

Un mes después de representar a Panamá en la vitrina global del Super Bowl LX, el jugador de los New England Patriots, Jaylinn Hawkins, visitó el país por primera vez. El jugador aprovechó para conectar con fanáticos locales y conocer a las selecciones panameñas de flag football y “contact” durante una actividad en el COS Sports Plaza el pasado jueves.

Hawkins compartió con fanáticos panameños, tomándose fotos y firmando autógrafos en el COS Sports Plaza. LP/Carlos Vidal-Endara

El safety de los Patriots, quien tuvo cinco tacleadas totales en la derrota 29-13 de su equipo contra los Seattle Seahawks, acaba de terminar su séptima temporada en la NFL. Luego de comenzar su carrera en Atlanta con los Falcons y pasar un año en Los Ángeles con los Chargers, se ha consolidado como titular en su segunda temporada con el equipo de Foxborough.

Sobre jugar en el Super Bowl

“Fue una bendición y una enorme oportunidad poder participar en el Super Bowl; era algo que siempre había soñado desde niño y llegar fue realmente increíble”, recordó el jugador, que cuenta con raíces panameñas por parte de su familia materna.

“Ser un panameño representando allá fue más grande de lo que uno podría imaginar, tomando en cuenta que Bad Bunny cantó y que estaban todas las banderas y la comunidad latina bien identificada”, destacó entre sonrisas Hawkins.

El panameño (der.) durante el Super Bowl LX en febrero pasado. Foto: New England Patriots.

Sobre la derrota en el Super Bowl, ofreció detalles del ambiente en el vestidor luego del juego. Resaltó las palabras del entrenador en jefe Mike Vrabel, quien pidió al equipo tomar el resultado del partido como motivación para ser mejores la siguiente temporada: “Él confía mucho en nosotros y nos aseguró que llegaremos nuevamente a este juego”.

Sobre su preparación física

Jaylinn habló sobre lo que conlleva preparar el cuerpo para una temporada en la NFL, que es larga y muy violenta. “Yo tomo la oportunidad de jugar en esta liga con mucha humildad. Es un gran honor formar parte y no me lo tomo a la ligera. Intento ser muy detallado, anoto las cosas que busco mejorar y siempre doy el máximo esfuerzo”, puntualizó.

Reveló que, aunque recién terminó la temporada hace menos de un mes, ya está nuevamente entrenando y haciendo ajustes para la siguiente campaña. “Lo más importante es mantenerse con hambre y humilde”, fue el mensaje del panameño.

Mensaje de motivación a los atletas panameños

Además, envió un mensaje a los atletas panameños: “Cualquier cosa es posible, sigan soñando y no dejen que nadie les diga que no pueden”. También enfatizó que cumplir los sueños es un camino difícil y que es muy importante rodearse de personas que te respalden.

El jugador compartió con distintas categorías que representan a Panamá tanto en contacto como en flag. LP/Carlos Vidal-Endara

Consultado sobre su experiencia en Panamá, aseguró que lo que más disfrutó fue el arroz con pollo y el arroz con coco. Ha conocido varios restaurantes en la capital, pero comentó que aún no ha podido visitar las playas panameñas porque ha estado realizándose tratamientos terapéuticos.

Reveló que en su próxima visita procurará hacerlo. “No será mi última vez acá, apenas estamos iniciando”, prometió Hawkins, quien se despidió con un mensaje en español para sus fanáticos de Panamá: “Los quiero mucho, I love y’all”.