Amir Murillo: ‘Ganemos, perdamos o empatemos, siempre habrá críticas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección nacional se blindó con un entrenamiento a puertas cerradas este domingo y desde la unión buscará un resultado histórico contra Croacia.

Bajo un cielo gris, con una temperatura cercana a los 14 grados centígrados y una ligera lluvia que apareció durante la atención a los medios, la selección de Panamá completó este lunes por la mañana su último entrenamiento antes de enfrentar a Croacia en una cita que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La práctica se realizó en las instalaciones de Centennial Park, donde el lateral derecho Michael Amir Murillo compareció ante la prensa y dejó claro que el grupo se mantiene enfocado en el desafío que representa el conjunto europeo, sin distraerse por las críticas que habitualmente rodean a la selección nacional.

Panamá llega al compromiso después de una dolorosa derrota ante Ghana en su estreno mundialista, un partido en el que el equipo mostró buenas sensaciones futbolísticas, pero terminó sin recompensa en el marcador. Como suele ocurrir en el entorno de la selección, las opiniones y cuestionamientos no tardaron en aparecer tras el resultado.

Sin embargo, para Murillo, la situación no es nueva.

“Las críticas siempre hay. Ganemos, perdamos, empatamos, siempre hay críticas. Yo creo que pocas veces le prestamos atención a eso porque al final somos nosotros los que estamos aquí y sabemos que siempre queremos hacer las cosas bien para representar a nuestro país”, expresó el defensor del Besiktas turco.

Las palabras del lateral reflejan el sentir de un grupo que intenta mantenerse aislado del ruido exterior en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial. A pesar de la derrota inicial, dentro del plantel prevalece la confianza en el trabajo realizado y en la capacidad de competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Murillo considera que la fortaleza principal del equipo sigue siendo la unión que se ha construido durante el proceso encabezado por Thomas Christiansen.

“Más que nada es la convivencia que tenemos. Luego que se van acercando los días uno está más tranquilo. También se habla bastante con la familia y eso ayuda mucho a pensar en el partido”, explicó.

El defensor reconoció que existe ansiedad antes de un encuentro de esta magnitud, pero aseguró que se trata de una sensación normal cuando se disputa una Copa Mundial.

“Un poco ansioso tal vez por las ganas de salir al campo, pero feliz porque sabemos la gran oportunidad que tenemos en este tipo de torneo”, señaló.

Ahora el reto se llama Croacia.

Panameños y croatas llegan a la segunda jornada del Grupo L sin puntos luego de perder ante Ghana e Inglaterra, respectivamente. El duelo, programado para este martes a las 6:00 de la tarde (hora de Panamá) en el Toronto Stadium, adquiere tintes decisivos para las aspiraciones de ambas selecciones.

A diferencia de Ghana, que apostó por un planteamiento más físico y reactivo, Murillo espera un encuentro completamente distinto frente a un rival acostumbrado a controlar el balón y asumir la iniciativa.

“Croacia es una selección que quiere la pelota, que te va a buscar, que te va a presionar y no va a ser un poco como Ghana que toma espacio”, comentó.

El lateral panameño considera que la clave estará en responder con personalidad cuando Panamá tenga la posesión y aprovechar los espacios que pueda dejar el conjunto europeo.

“Al igual que a nosotros, les gusta tener la pelota. Tienen jugadores con mucha calidad, pero como todos los equipos, si les quitan el balón sufren. Nosotros debemos tener paciencia y tranquilidad con la pelota para tener más oportunidades”, analizó.

La presencia de futbolistas experimentados como Luka Modric convierte a Croacia en un rival de enorme exigencia técnica, aunque dentro de la selección panameña existe la sensación de que el estilo de juego europeo puede abrir escenarios favorables para los dirigidos por Christiansen.

Murillo, uno de los jugadores panameños con mayor experiencia en el fútbol europeo, entiende perfectamente la importancia de competir en este tipo de escenarios y considera que la presencia de Panamá en una segunda Copa Mundial consecutiva representa un crecimiento significativo para el país.

“Estamos en el torneo más grande que existe a nivel deportivo. Eso le da un punto más al país en todos los sentidos. Venir a un torneo como este demuestra la calidad que tenemos”, afirmó.

Además, destacó el compromiso que han mostrado los jugadores que militan en ligas internacionales y la manera en que han trasladado esa experiencia al grupo.

“Obviamente significa bastante porque hemos estado muy comprometidos”, indicó al ser consultado sobre el aporte de los futbolistas que compiten en Europa.

El defensor también agradeció el respaldo de la afición panameña, tanto de quienes viajaron hasta Canadá como de los que siguen al equipo desde casa.

“Bien, bien. Obviamente es algo que nos motiva”, respondió sobre los mensajes de apoyo recibidos en los últimos días.

Mientras Panamá completaba su última práctica, la agenda mundialista continuaba su curso. Este lunes por la tarde estaban programadas las conferencias oficiales de Thomas Christiansen y del seleccionador croata Zlatko Dalić en el Toronto Stadium. Horas después, la selección europea tenía previsto realizar su único entrenamiento en suelo canadiense tras trasladarse desde su campamento base en Virginia.

Con la presión propia de un partido sin margen de error, Panamá apuesta por mantener la calma, ignorar las críticas y concentrarse en el objetivo principal: sumar sus primeros puntos en el torneo.

Y si algo dejó claro Michael Amir Murillo antes del crucial enfrentamiento contra Croacia es que, independientemente de los comentarios externos, el grupo sigue convencido de que tiene argumentos suficientes para competir en el escenario más grande del fútbol mundial.