Amir Murillo lidera el inicio de la concentración panameña en Durban

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Adalberto Carrasquilla salió de la Ciudad de México y tras una escala en Londres se espera su arribo en las próximas horas a Durban

La selección de Panamá comenzó su concentración en territorio sudafricano con la llegada de los primeros convocados, encabezados por el defensor Michael Amir Murillo, en el inicio de una semana clave dentro de la preparación para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El arribo del onceno nacional se dio de manera progresiva a la ciudad de Durban, sede del primer compromiso amistoso ante Sudáfrica, en el marco de la presente fecha FIFA. Murillo fue uno de los primeros en instalarse junto a los porteros Orlando Mosquera y Luis Mejía, además del delantero Cecilio Waterman, quienes conformaron el grupo inicial que se presentó desde el pasado fin de semana junto al cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen.

Este lunes se sumaron cinco nuevos futbolistas al hotel de concentración: los defensores Roderick Miller, José Córdoba y Eric Davis, así como los mediocampistas Cristian Martínez y Yoel Bárcenas, ampliando así la base de jugadores disponibles en las primeras jornadas de trabajo.

El grupo que ya se encontraba en Durban realizó su primera sesión bajo la supervisión del preparador físico Christian Beguer y el fisioterapeuta Juan Carlos Andrión. La jornada consistió en un entrenamiento de gimnasio de aproximadamente una hora, dividido en dos grupos, enfocado principalmente en la recuperación física tras los largos desplazamientos.

La planificación del cuerpo técnico contempla una incorporación escalonada del resto de los convocados.

Para este martes se espera la llegada de 11 jugadores adicionales, lo que elevaría el número de futbolistas a 20 disponibles, en la antesala del primer entrenamiento en cancha.

Dicha práctica está programada para las 6:00 p.m. hora local (11:00 a.m. en Panamá) en el Sugar Ray Xulu Stadium, instalación que ya fue utilizada como sede de entrenamientos durante la Copa del Mundo de 2010.

Para el miércoles, el equipo nacional prevé contar con la totalidad de los 23 convocados, completando así su preparación de cara a los compromisos internacionales.

Panamá enfrentará a Sudáfrica en dos partidos amistosos como visitante. El primero se disputará este 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium de Durban, desde las 7:00 p.m. hora local (12:00 p.m. en Panamá). El segundo encuentro se jugará el 31 de marzo en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, a partir de las 12:30 p.m. hora panameña.

Por su parte, el conjunto sudafricano se mantiene entrenando en Pretoria, en Johannesburgo, y tiene previsto trasladarse a Durban el próximo jueves para ultimar detalles antes del primer enfrentamiento.