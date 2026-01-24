Panamá, 24 de enero del 2026

    Fútbol

    Amistosos dejan señales positivas y tareas pendientes para Panamá

    Los partidos ante Bolivia y México sirvieron a Thomas Christiansen para medir el nivel real del talento local, destacando avances importantes en la LPF, pero también áreas clave por mejorar.

    Humberto Cornejo
    José Murillo (i) viene de ser bicampeón de la LPF con el Plaza Aamador. EFE/ Bienvenido Velasco

    La derrota por 0-1 ante México en el estadio Rommel Fernández dejó más lecturas que el resultado para Thomas Christiansen.

    El seleccionador de Panamá utilizó los amistosos frente a Bolivia y el conjunto azteca como una evaluación real del talento local en el camino hacia la Copa del Mundo de 2026, y su balance fue claro al indicar su satisfacción por el crecimiento del futbolista de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), pero también con un llamado directo a seguir elevando el nivel competitivo.

    Christiansen destacó que el rendimiento mostrado por varios jugadores del torneo local confirma una evolución sostenida en los últimos años, al punto de competir con orden y disciplina ante selecciones de mayor recorrido internacional. Sin embargo, subrayó que el siguiente salto pasa por aspectos puntuales del juego.

    “Creo que el tema de los tiempos, los espacios, jugar más rápido, leer el posicionamiento. El juego en sí, que va a otra velocidad en otras ligas”, explicó el técnico, al referirse a las diferencias que todavía se notan cuando se enfrenta a rivales de jerarquía.

    “Aquí tienes que saber lo que debes hacer antes de recibir, tomar decisiones. Es lo que debemos mejorar”, afirmó, dejando claro que la exigencia internacional obliga a pensar el juego con mayor anticipación y precisión.

    Amistosos dejan señales positivas y tareas pendientes para Panamá
    El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen da indicaciones en el duelo contra México. EFE/ Bienvenido Velasco

    Pese a ello, Christiansen fue enfático en reconocer que el crecimiento del futbolista panameño no es producto exclusivo del trabajo de la selección. El técnico valoró el rol que cumplen los clubes, los entrenadores y los cuerpos de preparación física dentro del campeonato local.

    “De los jugadores en la LPF, no es de Thomas o de la selección. Es por el trabajo de la LPF con sus jugadores, de los entrenadores que están más preparados, los preparadores físicos y cómo se involucra el jugador en ser más profesional, con los hábitos. Lo que le pongo cara es al aspecto táctico y darles algunas nociones, pero lo de estos jugadores es gracias a entrenadores, clubes y preparadores físicos”, señaló.

    Amistosos dejan señales positivas y tareas pendientes para Panamá
    Giovany Herbert (d) disputa un balón con Marcel Ruiz. EFE/ Bienvenido Velasco

    En esta convocatoria, Christiansen incluyó a 14 futbolistas de la LPF dentro de una lista de 24 jugadores, una cifra que refleja la confianza del cuerpo técnico en el talento local.

    Ariel Arroyo, Juan Hall, Luis Asprilla, Omar Córdoba, Orman Davis, Kevin Galván, Ricardo Phillips Jr., Ángel Caicedo, Giovany Herbert, Héctor Hurtado, Abdul Knight y José Murillo tuvieron la oportunidad de mostrarse junto a jugadores que militan en ligas del extranjero, en un contexto de máxima exigencia.

    Amistosos dejan señales positivas y tareas pendientes para Panamá
    Kahiser Lenis (d) disputa un balón con Luis Romo. EFE/ Bienvenido Velasco

    El resto del grupo estuvo conformado por futbolistas que actúan fuera del país, como John Gunn, Eddie Roberts, Richard Peralta, Jorge Gutiérrez, Daniel Aparicio, Javier Rivera, Aimar Sánchez, Jovani Welch, Kahiser Lenis, Kadir Barría y Gustavo Herrera.

    Estos dos amistosos fueron los primeros que se disputaron de cara a la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que Panamá integra el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


