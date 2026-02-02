Ancelotti afirma que está cerca de cerrar la lista de convocados de Brasil para el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A cuatro meses del Mundial, la gran duda de Brasil es si Ancelotti hará un hueco en la lista de convocados a Neymar.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este lunes que está cerca de decidir la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“La lista final no está cerrada, estamos cerca. Algunas posiciones no están decididas al 100 %“, declaró el entrenador italiano durante un evento con un patrocinador de la selección, en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro.

A cuatro meses del Mundial, la gran duda de Brasil es si Ancelotti hará un hueco en la lista de convocados a Neymar, futbolista de 33 años que, debido a diversas lesiones, no viste la camiseta de la Canarinha desde octubre de 2023.

Ancelotti asegura que cuenta con Neymar y lo considera el jugador “más talentoso” de Brasil, pero ha advertido en diversas ocasiones que solo llamará al delantero del Santos “si está al 100 % físicamente, no al 80 %”.

Neymar enfrenta una dura competencia por el puesto, dado que el ataque es el sector en el que Brasil cuenta con más talento, con estrellas consolidadas como Vinícius Júnior y Raphinha, y nombres de peso que están brillando en la Premier League como Matheus Cunha, Estêvão o João Pedro.

También tienen opciones de ir al Mundial jugadores como Vítor Roque, que volvió a las convocatorias de la ‘seleção’ tras su retorno al Palmeiras; Rodrygo, del Real Madrid; Luiz Henrique, del Zénit de San Petersburgo, o Richarlison, del Tottenham Hotspur.

En el ramillete de candidatos también podrían entrar Igor Thiago, delantero del Brentford y segundo máximo goleador de la Liga inglesa en la actualidad con 16 tantos, o Endrick, por su buen debut en la Liga francesa con el Lyon.

Ancelotti anunciará en las próximas semanas la última lista de convocados antes del Mundial, de cara a los amistosos que Brasil disputará a finales de marzo contra Francia y Croacia.