Ancelotti convoca a Neymar, Vinícius y Raphinha para el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El atacante del Santos regresa a la selección brasileña tras más de dos años y medio y fue convocado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo.

Neymar, la gran sorpresa tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha, fue convocado este lunes con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026 junto con los delanteros Vinícius Júnior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, y Endrick.

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

Los grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).