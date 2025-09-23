Ancelotti convoca al panameño Kadir Barría para el Gremio vs. Botafogo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Kadir Barría, de apenas 18 años, ha sido convocado por primera vez al primer equipo del Botafogo y podría debutar oficialmente en el Brasileirao bajo la dirección técnica del italiano Davide Ancelotti.

Barría, formado en el Atlético Nacional, llegó al fútbol brasileño para reforzar al conjunto sub-20 del Fogão, donde ha destacado con actuaciones que llamaron la atención del cuerpo técnico principal. Su progreso rápido y sus cuatro goles le han abierto la puerta al grupo profesional.

El atacante fue incluido en la lista de jugadores para el compromiso de este miércoles frente al Gremio en Porto Alegre, correspondiente a la jornada 24 del campeonato brasileño. De concretarse su debut, se uniría a Felipe Baloy y Juan Pérez como panameños que han militado en el Brasileirao

El Botafogo llega a este partido en la quinta posición de la tabla con 39 puntos tras 23 encuentros disputados. En su más reciente presentación, superó 1-0 al Atlético Mineiro, en un duelo marcado por la expulsión del delantero español Chris Ramos, lo que podría abrirle aún más espacio a Barría en la ofensiva albinegra.

Los goles de Kadir

Su estreno se dio el 9 de agosto, cuando ingresó al minuto 60 en el triunfo 1-0 sobre Nova Iguaçu. Una semana más tarde, el 16 de agosto, volvió a tener minutos en la derrota 1-0 frente al Fluminense. El 23 de agosto firmó su primera gran actuación: entró al 80 y en la recta final, al minuto 90, robó un balón y con una potente definición de zurda dio la victoria 2-1 sobre el Vasco da Gama.

El 28 de agosto llegó su primera titularidad, en la victoria 3-1 contra Sampaio Corrêa. Su primera anotación llegó el 6 de septiembre, abriendo el marcador al 53 en el triunfo 2-0 sobre Boavista. El 14 de septiembre repitió con una nueva diana, aprovechando un balón alto apenas al sexto minuto del complemento para sellar el 3-1 frente al Flamengo. Y el pasado 20 de septiembre firmó su cuarto tanto en el vibrante empate 4-4 contra Madureira.